Пластический хирург из Минска бесплатно помогает детям с врожденной патологией лица

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Гричанюк — хирург-волонтер. Он оперирует детей с врожденной патологией лица по всему миру. Дарит им улыбку в прямом смысле слова. С врачом пообщалась корреспондент агентства «Минск-Новости» .



Фото: архив героя публикации, взято с сайта "Минск-Новости"

- Дмитрий, волонтером стали по призванию?

— Попал в их число благодаря другу и коллеге из российского Владимира — пластическому хирургу Андрею Останину, который является волонтером международной некоммерческой медицинской организации. В 2015 году отправился с ним в Белград, где и получил первый опыт участия в благотворительной акции. Потом были Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Иркутск. Каждый раз собирается команда специалистов со всего мира: неонатологи, педиатры, анестезиологи, челюстно-лицевые хирурги, психологи и медсестры. Все они безвозмездно оказывают квалифицированную медицинскую помощь маленьким пациентам. Организация оплачивает волонтерам только перелет, проживание и питание. Акция длится 1−2 недели, за это время врачам удается прооперировать большое количество детей.

«Операция Улыбка» (Operation Smile) — международная благотворительная организация. Ее цель — реабилитация детей с врожденной патологией лица. Дмитрий Гричанюк — кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО, член Европейской и Американской ассоциаций черепно-челюстно-лицевых хирургов и обществ пластических, реконструктивных, эстетических хирургов России и Беларуси. Близкие Дмитрия — мама, старшая сестра (тоже врач), любимая жена и трое детей — гордятся им и всегда его поддерживают.

— В своем плотном графике вы находите время, чтобы принять участие в 3−4 акциях в год. Задавались вопросом: для чего вам это?

— Чтобы чувствовать себя нужным. И с профессиональной точки зрения это важно. Волонтерство дает возможность расти, развиваться и быть полезным, а также познакомиться со специалистами из разных стран. Самая большая награда для нас — улыбка на лице ребенка и светящиеся от счастья глаза его родителей.

— В 28 лет вы защитили кандидатскую, сейчас пишете докторскую. В 29 вас пригласили на должность заведующего детским отделением челюстно-лицевой хирургии Минской областной больницы. С вашим участием на базе этого учреждения был создан уникальный для нашей страны Республиканский центр лицевой хирургии. Довольны его работой?

— Центр пока не такого масштаба, как хотелось бы, тем не менее проводим около 170 операций в год. Я патриот своей страны, и мне очень хочется в рамках профессии делать что-то глобальное и важное. Хочу собрать команду специалистов, которая занималась бы всесторонней реабилитацией ребенка, его восстановлением. Ведь после череды операций малыш нуждается в помощи дефектологов, логопедов, психологов, педиатров. В России и Европе есть образцовые клиники, на которые стараемся равняться.

— Не так давно вы вернулись из Иркутска. Скольким детям смогли помочь?

— Операции по устранению расщелины верхней губы и мягкого неба были сделаны 46 ребятам. Четыре хирурга работали на два операционных стола, за день удавалось помочь 10−12 детям. Мне выпала честь быть тим-лидером. Взял на себя нестандартные клинические случаи. В моей практике таких пациентов еще не было, у них очень сложные патологии — атипичные расщелины, встречаются у одного ребенка на 100 тысяч детей. Одному пациенту было четыре с половиной месяца, второму — два с половиной года. Операции длились по шесть часов.



Фото: архив героя публикации, взято с сайта "Минск-Новости"

— Частота рождения детей с расщелиной верхней губы и мягкого неба довольно высокая — один ребенок на 800. К счастью, медицина не стоит на месте. Насколько сегодня можно восстановиться с таким диагнозом?

— Этот порок считается наиболее частым и тяжелым. Дети не могут нормально дышать, сосать, глотать, жевать, заболевание дает осложнение на слух, речь, влияет на психику ребенка. Но сегодня многим пациентам с инвалидностью, которая присваивается с рождения, после операций и реабилитации эта инвалидность снимается! Мне часто приходится консультировать будущих родителей, у которых должен родиться ребенок с таким дефектом, и объяснять: все поправимо. (Похожий диагноз, к примеру, имел в свое время известный голливудский актер Хоакин Феникс.) Не так давно одна из моих бывших пациенток, которой был сделан ряд операций до меня и три корригирующие операции по исправлению вторичных деформаций проведены уже мною, прислала свои фотографии. Она теперь модель! Очень красивая девушка у нас получилась.

— Как-то вы сказали, что профессией обязаны отцу…

— Отец был самым большим авторитетом для меня, его служение профессии — как пример. Он был главврачом Гродненской центральной стоматологической поликлиники, более 30 лет — главным внештатным специалистом по стоматологии управления здравоохранения облисполкома. После школы я поступил в Гродненский государственный медицинский университет на факультет «Лечебное дело». На третьем курсе, когда началась хирургия, требовалось подготовить реферат по теме «Врожденные расщелины верхней губы и неба». Работа увлекла, и я написал довольно серьезный труд. Тогда еще не подозревая, что именно челюстно-лицевая хирургия станет моей профессиональной судьбой…