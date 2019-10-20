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В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома - новый начальник

21.10.2019 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома — новый начальник. Его назначили 18 октября, сообщает агентство «Минск-Новости».


Алексей Романов. Фото: с сайта «Минск-Новости»

Возглавил ГУПР Мингорисполкома Алексей Романов. Теперь он курирует вопросы торговли и общепита в столице. Кроме того, ему подчиняются, например, управление по эксплуатации торгового центра «Столица» и торговый центр «Партизанский».

С 2009 по 2016 годы Романов работал в ГУПР Мингорисполкома сначала заместителем, потом первым заместителем начальника управления, а с 2016 года был на руководящих должностях предприятий коммунальной формы собственности Минска.

До Алексея Романова управление чуть больше года возглавлял Андрей Улезло. С 20 августа он занимает пост гендиректора «Минскхлебпрома».

Еще раньше руководителями ГУПР Мингорисполкома были Сергей Барисевич и Андрей Доморацкий. Против них шли долгие суды по делам о взятках.

 
Теги: Минск
 
 
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До Алексея Романова управление чуть больше года возглавлял Андрей Улезло. С 20 августа он занимает пост гендиректора «Минскхлебпрома».
 
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