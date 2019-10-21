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В Гомеле мужчина решил не расплачиваться в магазине - и вот что из этого вышло

22.10.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле мужчина с приятелем ушел из магазина, не расплатившись. Что было дальше, рассказали в УВД.


Инцидент произошел утром 17 октября в магазине «Альтаир» по улице Ярославской. Мужчина взял спиртное, пиво, сигареты, газированную воду и, не расплатившись за товар, ушел.

Администрация торговой точки вызвала милицию.

Благодаря камерам видеонаблюдения милиционеры быстро установили личность мужчины. Им оказался 27-летний гомельчанин, проживающий по соседству с магазином. Вскоре его задержали.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина взял спиртное, пиво, сигареты, газированную воду и, не расплатившись за товар, ушел.
 
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