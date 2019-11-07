Даем советы, как не потеряться в лесу

Источник материала: Газета Авангард





Ежегодно в лесах теряются десятки людей. Кто-то находит дорогу сам, а кого-то приходится искать всем миром.

Лес прочесывают и спасатели, и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, хотя, согласитесь, заблудиться может каждый.

Как отметили в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, нередко люди, собираясь в лес, одеваются так, словно собираются там партизанить. Камуфляж надежно скрывает человека, что значительно осложняет поиски, если сил сообщить о себе уже не осталось. Конечно, одежда, как и обувь, должна быть плотной и непромокаемой, но лучше яркой, не помешает и любой заметный предмет.

«Перед выходом в лес нужно изучить карту местности, вооружиться телефоном с навигатором и минимальной аптечкой, водой, ножом и спичками. Чтобы не потеряться, если идете компанией, можно воспользоваться свистком: его звук слышен за 2-3 километра», – советуют спасатели.

Обращайте внимание и на погодные условия, в пасмурный день поход лучше отложить. Не отправляйтесь за грибами и ягодами в одиночку, обязательно сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения.

Если вы заблудились в лесу: первое, что необходимо, – сориентироваться на местности, определить, где можно найти воду и огонь, чтобы защититься от холода и организовать ночлег. Если у вас с собой телефон, наберите в службу спасения, а если такового нет и не можете определить свое местонахождение даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. Главное – выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль них. Если на пути повстречался ручей (или река), следуйте вниз по течению – он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум трактора слышен за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км. Идите на звук.

Усвоив эти нехитрые правила, в сложную ситуацию вы не попадете, а если это и случится, то не растеряетесь и сможете из нее выйти невредимыми.

Антонина ТАРАСОВА