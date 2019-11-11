В Гомеле велоактивисты открыли велопарковку для чиновников

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Гомеле активисты областного общественного объединения «ВелоГомель» открыли с местными чиновниками велопарковку. Ее установили прямо у здания облисполкома.



Фото: ООО «ВелоГомель»

«Надеемся, это станет стимулом для представителей властей и вскоре они на личном примере покажут, что ездить на велосипеде полезно и модно!» — прокомментировала событие председатель ООО «ВелоГомель» Светлана Король.

Чиновники говорят, что подарок пришелся кстати — среди них был запрос на велопарковку.

Парковка появилась при содействии проекта «Городское велодвижение в Беларуси», который финансируется ЕС.