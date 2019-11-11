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В Гомеле велоактивисты открыли велопарковку для чиновников
12.11.2019 06:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник в Гомеле активисты областного общественного объединения «ВелоГомель» открыли с местными чиновниками велопарковку. Ее установили прямо у здания облисполкома.
«Надеемся, это станет стимулом для представителей властей и вскоре они на личном примере покажут, что ездить на велосипеде полезно и модно!» — прокомментировала событие председатель ООО «ВелоГомель» Светлана Король.
Чиновники говорят, что подарок пришелся кстати — среди них был запрос на велопарковку.
Парковка появилась при содействии проекта «Городское велодвижение в Беларуси», который финансируется ЕС.
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Сегодня в Гомеле активисты областного общественного объединения «ВелоГомель» вручили местным чиновникам… велопарковку. Ее установили прямо возле облисполкома.
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