ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат в середине декабря

13.11.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Новогоднюю иллюминацию включат в Минске 14 декабря. Для этого задействуют более четырех тысяч гирлянд. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич рассказал, для праздничной иллюминации города намерены использовать 4685 гирлянд, 1483 световых мотива, 227 световых конструкций.

Предприятие, как и в прошлом году, отвечает за световое оформление 17 искусственных елок на главных площадях и других заметных площадках в разных районах города.

Мощность всей иллюминации составит 956 кВт, что не превышает 4% в общей структуре потребления городского освещения. На католическое и православное Рождество, в Новый год и на старый Новый год она будет работать на протяжении всей ночи.

Отключат праздничную иллюминацию в следующем году 15 января.

Напомним, к праздникам иллюминацию на проспекте Независимости заменили. Новогоднее освещение решили сделать более гармоничным, чтобы оно не перегружало проспект.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для этого задействуют более четырех тысяч гирлянд.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Оказалась не в том месте». После чужой трагедии на озере семью поставили в СОП - и забрали ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика