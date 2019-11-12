Новогоднюю иллюминацию в Минске включат в середине декабря

Источник материала: Tut.by

Новогоднюю иллюминацию включат в Минске 14 декабря. Для этого задействуют более четырех тысяч гирлянд. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич рассказал, для праздничной иллюминации города намерены использовать 4685 гирлянд, 1483 световых мотива, 227 световых конструкций.

Предприятие, как и в прошлом году, отвечает за световое оформление 17 искусственных елок на главных площадях и других заметных площадках в разных районах города.

Мощность всей иллюминации составит 956 кВт, что не превышает 4% в общей структуре потребления городского освещения. На католическое и православное Рождество, в Новый год и на старый Новый год она будет работать на протяжении всей ночи.

Отключат праздничную иллюминацию в следующем году 15 января.

Напомним , к праздникам иллюминацию на проспекте Независимости заменили. Новогоднее освещение решили сделать более гармоничным, чтобы оно не перегружало проспект.