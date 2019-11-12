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Новогоднюю иллюминацию в Минске включат в середине декабря
13.11.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новогоднюю иллюминацию включат в Минске 14 декабря. Для этого задействуют более четырех тысяч гирлянд. Подробности сообщает агентство «
Директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич рассказал, для праздничной иллюминации города намерены использовать 4685 гирлянд, 1483 световых мотива, 227 световых конструкций.
Предприятие, как и в прошлом году, отвечает за световое оформление 17 искусственных елок на главных площадях и других заметных площадках в разных районах города.
Мощность всей иллюминации составит 956 кВт, что не превышает 4% в общей структуре потребления городского освещения. На католическое и православное Рождество, в Новый год и на старый Новый год она будет работать на протяжении всей ночи.
Отключат праздничную иллюминацию в следующем году 15 января.
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Для этого задействуют более четырех тысяч гирлянд.
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