Каждый четвертый подросток в Беларуси задумывается о самоубийстве. У девушек такие мысли чаще

Источник материала: Tut.by

Чаще всего о том, чтобы уйти из жизни, задумываются девушки, а доводят начатое до конца — парни.



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В 2018—2019 году специалисты Института бизнеса БГУ провели исследование, во время которого опросили 3600 парней и девушек 14−19 лет. Более чем 25% из них признались, что задумывались о самоубийстве. Девушек такие мысли посещали в три раза чаще, чем парней.

— Такая статистика не является уникальной для нашей страны, — поясняет Ольга Литвинова, главный внештатный детский психиатр Минздрава, замглавврача Городского детского клинического психиатрического диспансера. — Если взять любую литературу по суицидологии, там указано: попытки чаще всего совершают лица женского пола. Чаще это соотношение 1 к 3.

Объяснить это, говорят специалисты, можно тем, что девушки более эмоциональны, сильнее реагируют на проблемы во взаимоотношениях. При этом парни чаще доводят начатое до конца.

Исследование Института бизнеса БГУ показало: среди причин, почему подростки хотят уйти из жизни, — физическое и психологическое насилие, употребление алкоголя, депрессия, напряженные отношения с отцом и проблемы в семье.

— Семья всегда была в центре внимания, — говорит Ольга Литвинова. — Еще в 1986 году в российских публикациях ее называли одной из ведущих причин, почему у подростков возникают мысли уйти из жизни. Если проанализировать обращения, которые поступают нам на телефоны доверия, то в основном звонят из-за проблем в семье.

В 2015 году в стране было 18 случаев суицидов среди несовершеннолетних, в 2016-м — 29, 2017-м — 18, 2018-м — 28 случаев.