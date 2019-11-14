В чем состоит работа наблюдателей на избирательных участках?

Источник материала: Единство

Избирательный участок №23 мы отыскали по адресу Ватутина, 5. На что сразу обращаешь внимание – вход расположен довольно низко к земле, что делает этот участок в разы доступнее для избирателей с дополнительными потребностями. Помещение, где местным жителям предстоит отдавать свои голоса, просторное – тут и урна, и столы для комиссии, и три кабинки. Одна из них – особенная.

– Для инвалидов-колясочников и пожилых граждан оборудована специальная кабина для голосования, – знакомит нас с обстановкой аккредитованный наблюдатель от БРО РОО «Белая Русь» Людмила Андреева. – В ней установлен стул и стол, чтобы голосование проходило с максимальным комфортом. Пожилые граждане пользуются этой возможностью особенно активно. А для удобства слабовидящих на участке приготовлена лупа.

И при всем этом на участке вовсе не тесно – одновременно тут вполне может находиться примерно два десятка человек. Однако такая и даже большая явка ожидается только в воскресенье. Сейчас же, в день досрочного голосования, тут довольно спокойно. Преимущественно приходят военные пенсионеры – на этом избирательном участке их зарегистрировано много.

– Военные пенсионеры особенно ответственно относятся к досрочному голосованию, – отмечает Людмила Андреева. – Но есть и те, кто приходит, но не голосует – что-то уточняют или проверяют наличие своей фамилии в списках и обещают вернуться 17 ноября. Некоторые приходили проголосовать досрочно, но, увидев программу мероприятий в день выборов, меняли свои планы, решая проголосовать в воскресенье.

В первые два дня досрочного голосования явка на этом участке составила 6,6%, и в основном это были как раз местные пенсионеры, которые решили таким образом разнообразить свои прогулки. А еще тут есть благодарные слушатели – можно и поговорить.

– Роль наблюдателя состоит в том, чтобы выборы проходили в соответствии с Избирательным кодексом и Конституцией Республики Беларусь, – рассказывает нам о функциях наблюдателя Людмила. – Я слежу, чтобы не нарушались права избирателей, а комиссия выполняла свои обязанности в соответствии с названными документами.

И мы считаем, что Людмила справляется. А вместе с ней и вся избирательная комиссия участка №23 в составе И.В Метельской, Н.В. Скуратович и Н.Ю. Гайдук. Раз наблюдатель не замечает нарушений, то комиссия их не допускает. Такими выборы и должны быть.





Мария КУРЧЕНОК фото автора