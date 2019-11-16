Выборы по 111-му Виртуальному округу. Кто победил?

Источник материала: Tut.by

Когда вся страна выбирала депутатов в Палату представителей, на TUT.BY тоже проходили выборы. По 111-му Виртуальному округу. В 20.00 17 ноября голосование закончилось. И теперь мы можем назвать имя победителя. Им стал Михаил Мицкевич, предприниматель и многодетный отец. За него отдали голоса 69,94% избирателей пользователей (5217). Всего в выборах игре приняли участие 7459 человек.

У остальных кандидатов результаты такие:

Семен Зяблик, 24-летний представитель партии ОГФ, — 14,67%, или 1094 голоса

Анна Лабанович, директор школы, — 7,88%, или 588 голосов

Тихон Протосовицкий, гендиректор КУП «Белпиншлях», — 7,5%, или 560 голосов

Дисцисплинированные избиратели, конечно, заметили, что в нашем «бюллетене» отсутствовал вариант «против всех». Еще у нас не было избирательной комиссии, процедуры выдвижения, регистрации и лишения регистрации кандидатов, дебатов и досрочного голосования с его неизменными атрибутами. Потому что это всего лишь игра.

Зато мы увидели, какая программа оказалась наиболее привлекательной для нашей аудитории. А это тоже интересно.

Кстати, в комментах можете написать, откуда мы взяли имена кандидатов.

Выбери своего кандидата в депутаты. Игра TUT.BY

Напомним, что собой представляли наши кандидаты.

Крепкий хозяйственник

Тихон Иванович Протосовицкий, генеральный директор КУП «Белпиншлях». 60 лет. Родился в деревне Поречье Пинского района. Окончил Белорусский государственный университет транспорта и Академию управления при президенте. Прошел путь от водителя до руководителя крупного предприятия. Выдвигается от трудового коллектива. Женат, двое взрослых детей. Доход за 2018 год — 50 тысяч рублей. В собственности участок в СТ «Реченька» Смолевичского района. Увлечения: дача, рыбалка.

Программа Тихона Протосовицкого Главный лозунг моей избирательной кампании: «Эффективная промышленность и сельское хозяйство — стабильность». В сфере внешней политики я придерживаюсь курса на многовекторность с сохранением и развитием Союзного государства Беларуси и России. Считаю, что тесные связи с РФ — залог эффективности белорусской экономики. Выступаю за дальнейшее совершенствование структуры и функций государственных органов, сокращение аппарата управления. Главное — обеспечить стабильную работу предприятий, занятость и достойную зарплату, усилить поддержку работников сельского хозяйства. Обещаю, став депутатом, добьюсь, чтобы к 2025 году средняя зарплата по стране составила не менее 600 долларов в эквиваленте, а пенсия — не менее 40% от средней зарплаты. Буду заботиться о нашей с вами безопасности: работать над повышением престижа службы в армии и милиции, а к обеспечению правопорядка считаю целесообразным привлекать молодежные организации. В школе должно быть больше практических занятий, а молодежи следует обеспечить гарантированное первое рабочее место. На посту депутата буду содействовать созданию новых рабочих мест в округе и обещаю благоустроить зону отдыха у Мухли.

Директор школы

Анна Андреевна Лабанович, директор школы № 107 г. Минска. 45 лет. Родилась в семье педагогов. Окончила Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова. 15 лет работала учителем начальных классов в школах Могилева и Минска, завучем по воспитательной работе, с сентября 2016 года — директор ГУО СШ № 107 г. Минска. Награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь». Выдвигается от трудового коллектива. Замужем, двое сыновей: 16 и 14 лет. Доход за 2018 год — 30 тысяч рублей. Имеет в собственности квартиру в Минске. Увлечения: бальные танцы.

Программа Анны Лабанович Я поддерживаю политический курс президента Александра Григорьевича Лукашенко. Выступаю за сохранение гражданской стабильности, правопорядка и законности; надежной правовой защиты каждого гражданина; совершенствование мер борьбы с коррупцией и бюрократией; жесткий контроль за ценами. Гражданам страны нужно обеспечить достойную зарплату. В первую очередь поднять зарплаты бюджетникам: учителям и врачам. Всех малоимущих — охватить адресной материальной помощью. Убеждена: залог успешного будущего — здоровая и образованная нация. Поэтому считаю важным обеспечить качественное среднее образование путем повышения престижа педагогического труда и оптимизации учебных программ; создать условия для демографического роста, в том числе через поддержку молодых семей. Считаю необходимым введение запрета на продажу алкоголя в ночное время. Став депутатом, буду добиваться, чтобы в нашем Виртуальном округе открылись еще один детский сад и поликлиника.

Молодой оппозиционер

Семен Леонидович Зяблик, временно не работает. 24 года. Родился в Минске. Окончил исторический факультет БГУ. Член партии "Объединенный гражданский фронт" (ОГФ). Выдвигается от нее же. Холост, детей нет. Постоянного дохода не имеет. Собственности не имеет. Увлечения: археология.

Программа Семена Зяблика Наша главная ценность — независимость. Своей главной задачей вижу защиту национальных интересов, языка и культуры. Поэтому считаю, что нужно как можно скорее денонсировать договор о Союзном государстве и работать над единением нации на благо всей страны. Целью на долгосрочную перспективу вижу вступление в ЕС. Став депутатом, буду отстаивать демократические ценности, принцип разделения властей, добиваться честных и свободных выборов. Буду выступать за защиту прав меньшинств: национальных, религиозных, сексуальных, обеспечение достойных условий жизни для людей с ограниченными возможностями. Считаю, что нужно закрыть неэффективные предприятия, сократить число госслужащих. Убежден, Беларусь должна отказаться от: — от строительства и запуска АЭС; — всеобщей воинской обязанности и перейти к службе по контракту; — распределения. Необходимо вернуть льготные кредиты на строительство жилья для молодых семей, а наказание для несовершеннолетних по «наркотическим» статьям — снизить. Став депутатом, добьюсь, чтобы в нашем Виртуальном округе были закрыты магазины разливного пива в жилых домах, а в каждом дворе были установлены спортплощадки.

Предприниматель

Михаил Казимирович Мицкевич, индивидуальный предприниматель. 38 лет. Родился в Любани Минской области. Окончил физический факультет БГУ. Беспартийный. Выдвигается путем сбора подписей. Женат, четверо детей: 11, 7, 5 и 3 лет. Доход за 2018 год — 80 тысяч рублей. Имеет в собственности автомобили Renault Master и Volkswagen Sharan, дом в Сенице, квартиру в Минске. Увлечения: велопрогулки с семьей, теннис.

Программа Михаила Мицкевича Пора перестать топтаться на месте и сделать решительный шаг в сторону рыночной экономики. Рынок — необходимое условие дальнейшего развития страны. Нам надо: — как можно скорее подписать соглашение с ЕС об упрощенном визовом режиме, поддерживать здоровые отношения с зарубежными партнерами, основанные на взаимных экономических интересах. — установить общественный контроль над властью, перейти к выборности мэров. — перестать «кошмарить бизнес», установить прозрачные и равные условия для предприятий всех форм собственности, провести приватизацию неэффективных госпредприятий, разрешить частную собственность на землю. Создать благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций. Если людям не мешать, они начнут зарабатывать сами. — провести реформу пенсионной системы: заработанной пенсии должно хватать на безбедную жизнь. Материальная помощь должна быть адресной, а кредиты — доступными. — высшее образование перевести под запросы рынка. Педагогам — повысить зарплаты и освободить от нагрузки, не связанной с образованием. — отказаться от смертной казни. Но не в угоду Западу, а потому, что это негуманный и нецивилизованный способ наказания даже самых жестоких преступников. — стимулировать предпринимательскую инициативу среди молодежи, а также отменить «закон об отсрочках»: мозги важнее сапог. Более того, количество военнослужащих и милиционеров нужно сократить. Став депутатом, добьюсь принятия закона против домашнего насилия. Предлагаю в два раза поднять цены на алкоголь при покупке в ночное время, а «Табакерки» — закрыть. В своем округе буду добиваться увеличения парковочных мест, ремонта дорожного покрытия на придворовых территориях и организации грамотного раздельного сбора мусора.

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