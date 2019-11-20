«Как с ними живется? Отлично!» Репортаж о том, как в поселках под Минском соседствуют белорусы и китайцы

Источник материала: Tut.by

На улицах, в метро и в домах по соседству белорусы все чаще встречают китайцев. На табло Национального аэропорта, указателях в центре Минска и некоторых банкоматах появились иероглифы. Белорусы обсуждают не только студентов из Поднебесной, но и семьи из КНР. Рассказывают, некоторые из них даже бабушек перевезли, и, пока мама и папа на работе, те приглядывают за внуками. Селятся китайцы в больших городах и небольших поселках. Но если иностранцы в мегаполисах — история привычная, то в районах даже появляются народные мифы о том, как китайцы заселяют белорусские территории. Журналисты TUT.BY решили найти места, в которых живут иностранцы, побывали в маленьких населенных пунктах, где бок о бок оказались люди разных культур, и узнали, в чем особенности такого соседства.





По данным МВД, в настоящее время разрешение на временное проживание в Беларуси имеет около 5,5 тысяч китайцев. Из них более 2,3 тысячи здесь работают, почти 2,8 тысяч — учатся. Разрешение на постоянное проживание в Беларуси получили 138 китайцев.

Немало жителей КНР живет в Минской области. Информация про белорусско-китайское сотрудничество легко гуглится в СМИ Борисовского, Смолевичского, Пуховичского районов. В последнем, кстати, в прошлом году стали строить высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Работать на площадке, писали летом 2018 Naviny.by, кроме белорусов, приедет 1300 китайцев. Эта публикация и определила первую точку нашего маршрута.

Пуховичский район: «Они же телегами закупаются. Выручка растет»

Если спросить у жителей Пуховичского района, где в их регионе чаще всего замечают иностранцев, вам тут же ответят — езжайте в поселок Дружный. А в Дружном укажут — идите в «Евроопт».



17 октября 2019-го на сайте «Пухавіцкіх навін» появилась заметка, что на территории района реализуется проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016−2032 годы». На возведении предприятий трудится 1200 специалистов из КНР. Статью потом с сайта убрали, но она осталась в кэше Google

— Вечером там много китайцев закупается, — советуют местные.

А днем в серо-белом супермаркете встречаем лишь двоих жителей Поднебесной. «Мы не понимаем по-русски», — тут же отвечают на наше приветствие они и, шелестя большими пакетами, «ныряют» во дворы.

Клиенты из КНР, рассказывают продавцы, захаживают в основном после семи вечера. Большинство из них живет на территории агрокомплекса, который находится километрах в восьми от Дружного. За товарами они часто приезжают организовано, на бусах. Покупают нужное — и уезжают.

— Как нам рядом с ними живется? Отлично! — описывает ситуацию продавец Анастасия. — Они же телегами закупаются. Выручка растет. Карпа, бывает, по 35 штук берут, кур — по 50. А еще водку, «Ролтон», креветки, кальмаров, имбирь, чеснок… Они, видимо, в группы объединяются, вместе питаются и раз в неделю закупаются.



Обычно, говорят продавцы, чек китайской компании составляет 300−500 рублей. Есть и свои рекордсмены. Группа, которая набирает на 1100−1300 рублей. За ними пока и магазинный рекорд — 1600 рублей в одном чеке. «Свои помело», рассказывают наблюдательные белорусы-покупатели, не берут, а вот «наши яблоки у них нарасхват»

В большинстве случаев общаются продавцы и иностранные клиенты на языке цифр, что высвечиваются на экране кассы при расчете. В ситуациях, если нужно что-то спросить-уточнить, выручают китайцы, знающие русский. Таких, говорят, в этих краях работает немного, но они есть.

— В крайнем случае — все китайцы ходят со смартфонами. Вбивают на своем языке, что им нужно, и нам перевод показывают, — описывает еще один способ коммуникации Анастасия. — Иногда, конечно, смешно получается. Вот недавно протягивают экран, а там написано: «согревающий сосуд». Я их повела к водке, а они, оказалось, термос искали.

«Одних их, видимо, в поселок не пускают, поэтому на улицах особо не увидишь»

В Дружном, прикидывают местные, живет где-то 11 тысяч человек. Внешне на жизни белорусского поселка соседство с китайцами, кажется, никак не отразилось. На ценниках и указателях улиц иероглифов не видно. Да и самих китайцев тут не увидишь. Разве только хозяин магазина недорогих вещей, ориентируют прохожие. Хотя владелец тут же развенчивает этот миф: «Я, говорит, не китаец, я — узбек».





— Первые китайцы появились у нас где-то в 2011 году, приехали строить второй блок ТЭЦ-5, — в одном из дворов знакомимся с местной жительницей Александрой. — Тогда они квартиры в поселке снимали, по десять человек жили. В те годы, казалось, в Дружном они везде. А сейчас такого нет. Хотя человека четыре в нашем дворе квартиру все-таки снимают, иногда на «Инфинити» приезжают. Думаю, это кто-то из начальства.

Сразу, вспоминает Александра, когда иностранцы в поселке только появились, было непривычно. Как это: на улицах, где знаешь почти каждого, вдруг столько новых лиц? А теперь — нормально.



Александра

— В поселке китайцы сейчас встречаются не часто, — делится наблюдениями другой житель Дружного. — Я, например, если встречал их, то только по воскресеньям, ну или вечером возле магазина или в клубе.

— Это потому что некогда им по улицам гулять, — в один голос отвечают Марина Владимировна и Валентина Александровна. — Они же работают, как черти. Вот месяца полтора назад… Кукурузу только скосили. В поселке они стали строить дома для китайцев, которые, когда запустят комплекс, будут там работать. Так уже в двух домах по три этажа построили. Где вы видели, чтобы русские так работали?!



Стройка в поселке Дружный, где, по словам местных, будут жить специалисты-работники будущего агропромышленного комплекса

Про русских не знаем, но высотки, как оказалось, строит минская фирма.

— Строители у нас белорусы, — чуть позже пояснит ситуацию один из них. — Хотя… есть один иностранец, но он калмык, — улыбается мужчина. — А китайские начальники сюда лишь иногда приезжают, дроны запускают и смотрят, как идет работа.

«Работают с 8 утра до 17 вечера, с 12.00 до 13.00 — обед, а с 13.00 до 14.00 отдых после обеда»

Основная же работа идет за пределами поселка — на площадке, где стоит агропромышленный комплекс. «Избежать происшествий не сложно, трудность в соблюдении дисциплины», — на русском и китайском предупреждает растяжка у здания администрации. На часах около 13.00, людей на территории немного. Рядом с плакатом двое мужчин в робах спят, сидя на земле.





— Где-то с 12 до 14 у них обед и тихий час, — поясняет ситуацию белорусский предприниматель, который, как и мы, не вовремя приехал на площадку. — Вон, видите, ходит китайский начальник, — показывает он на мужчину в красно серой форме. — Мне нужно с ним переговорить, а переводчики спят. Жду, пока проснутся. Я им как-то сказал: белорусы, если нужно, работают и ночью, и в выходные. Они ответили, поэтому вы и живете до 60, а мы — до 80. Так что спят они, что бы ни случилось.

Несмотря на «сиесту», здание администрации открыто. Правда, без согласия руководства рассказать, как живут китайские строители, сотрудники не берутся. Обещают узнать и позже перезвонить. Узнали и перезвонили. Показать быт работников, сказали, не против, но только когда все достроят.

Мы решили так долго не ждать. Помогла нам Марина (по просьбе героини имя изменено) — белоруска, которая работает на территории стройплощадки. Она рассказывает, что китайские строители и офисные работники трудятся на объекте без выходных. При этом «офисники», например, через каждые четыре месяца на месяц улетают домой отдыхать.



На часах чуть больше 13.00. На стройплощадке «тихий час» и послеобеденный отдых

— Работают с 8 утра до 17 вечера, с 12.00 до 13.00 — обед, а с 13.00 до 14.00 они отдыхают после обеда, — рассказывает про быт иностранцев белоруска. — Несмотря на «сиесту», китайцы трудоголики. Не раз замечала, что на улице темно, а на объекте все еще гремит и строится. Живет большинство китайских сотрудников тоже на объекте. Домой им не нужно торопиться, видимо поэтому они так много времени и проводят на стройплощадке. Хотя сказать, что они только работают, спят и снова работают — неправильно. В хорошую погоду замечала, как по вечерам «офисники» играли в баскетбол или волейбол.

Среди иностранных работников есть и женщины, и мужчины. Причем, говорит Марина, девушки трудятся не только в кабинетах, но и на стройке.

— В Беларусь, я так понимаю, они приезжают, как в командировку, а жены, мужья и дети ждут их в Китае, — делится наблюдениями собеседница. — Почему решают приехать? Думаю, из-за зарплаты. По крайней мере ни от кого, с кем мне доводилось пересекаться, я не слышала, чтобы они приехали к нам жить, все собираются домой.

Китайские строители, продолжает собеседница, живут в бараках. В комнате, где располагается четыре человека, есть чайник, обогреватель, две двухэтажные кровати. У «офисников» условия значительно комфортнее. На стройплощадке у них свое общежитие. У каждого комната с душем. В общем, как «скромный отельчик».





— Мне кажется, эти люди не гонятся за комфортом. Прошлым летом, когда стройка только начиналась, строители, например, жили совсем в спартанских условиях. «Наваяли» себе домиков из металлопрофиля, где, понятное дело, не было даже душа, и заселились. А потом уже у них появились бараки, — делится наблюдениями белоруска. — При этом я не слышала, чтобы кто-то из них жаловался. Они здесь, чтобы зарабатывать. Ведь за ту же самую работу строители, здесь, насколько я понимаю, получают больше, чем было бы в Китае.

Выходить за территорию объекта, говорит Марина, строителям особо нельзя. В Дружный в магазин они ездят организовано. А так максимум «прогуливаются пешочком до ближайшей заправки», чтобы купить сигареты или, допустим, выпивку.

— На территории стройки пять ли шесть столовых — для «офисников», строителей, субподрядчиков, — перечисляет собеседница. — Готовят для них китайские повара. — Кормят сотрудников хорошо и три раза в день.

— Зачем же тогда они покупают столько еды в магазинах?

— Что-то готовят сами, — отвечает Марина. — Иногда вечером можно увидеть, как они что-то варят в больших котлах или жарят на мангале.

Местные, рассказывает белоруска, относятся к иностранцам довольно дружелюбно. Все, говорит, понимают: китайцы закончат строить и уедут, а агропромышленный комплекс — это новые рабочие места.

— Есть, конечно, люди, которые опасаются, что в квартирах будущих специалистов комплекса будут жить одни китайцы, но мне таких людей не понять. Человек должен находиться и работать там, где ему удобно. И не важно, в своей это стране или в чужой, — рассуждает собеседница. — Кстати, если на объекте появляется какая-то работа, например, посудомойками на кухню или подсобными рабочими, жители из поселка легко соглашаются. Ведь, например, «подсобник» — принеси-подай зарабатывает где-то 40 рублей в день. Гоняют их, конечно, нормально, но ведь и платят неплохо.





В школе в поселке Дружный и соседнем с ним городском поселке Свислочь в сентябре появился кружок по изучению китайской культуры и языка. Занимаются здесь дети каждую субботу по два часа.

— Интерес к китайской культуре был у детей уже давно, и с большой стройкой это никак не связано, — вводит в курс дела Татьяна Архипова, заместитель директора по учебной работе Свислочской средней школы им. А.Г. Червякова. — Только раньше преподавателя у нас не было. А недавно к нам в школу приехал выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусств Лю Шуай. Рассказал, что давно хотел заниматься с детьми. В университете ему посоветовали две большие школы, куда быстро и просто доехать от Минска. Так он у нас и оказался. Описал свою идею, и мы его поддержали.

Желающих записаться в кружок оказалось около 30 человек. Отдельную группу просили создать даже родители. Правда, занятий для них пока не планируют.

«Великий Камень»: «Чтобы иностранцам было проще, мы придумываем себе местные имена»

Еще одна точка на карте, где белорусы живут бок о бок с китайцами, — минский микрорайон Сокол, что находится рядом с «Великим камнем». В банкоматах, подсказывают жители, здесь уже появились иероглифы, а на одной из улиц растянулась своя «китайская стена». Так здесь называют дом, который отделяет Минск от «Великого камня». Правда, делится наблюдениями жительница многоэтажки Татьяна, китайцев на этажах она не встречала.



По словам Натальи Соловей, когда Сяо И и Сяо Чван пришли в 3-й класс, русского они не знали, но за год язык стали хорошо понимать. Мальчишки, говорит директор, посещают все секции, кружки и очень исполнительные. Чтобы они меньше общались между собой по-китайски и скорее сдружились с одноклассниками, родители оформили их параллельные классы

Зато в 4-м классе здешней школы учится два брата из Китая — Сяо И и Сяо Чван.

— Год назад до 1 сентября ко мне подошел их папа. Он работает в «Великом камне» и хорошо говорит по-русски, — рассказывает директор школы Наталья Соловей. — Сказал, собирается перевезти семью в Беларусь, узнавал можно ли отдать детей в нашу школу. Для меня это была ожидаемая ситуация. Знаем, что китайцы снимают в Соколе жилье. А раз есть взрослые, значит, должны быть и дети. Правда, по всеобучу, который учитывает ребят до 18 лет, других иностранных учеников у нас пока не ожидается. Насколько я знаю, в «Великом камне» для китайцев строят дома. Думаю, по проекту там предусмотрена и своя школа, и сады.

Поэтому, шутит директор, изучать китайский ее педагогам пока не нужно.



Е Пэн работает в компании на территории «Великого камня». Он менеджер по продажам. Чтобы белорусам было проще запоминать его имя, он предложил им называть его Эрик. По наблюдениям белоруских коллег Эрика, чаще всего мужчины-китайцы предлагают обращаться к ним Юрий и Иван

От Сокола до «Великого камня» километров 15, но многие сотрудники парка — и китайцы, и белорусы все-таки живут в Минске. Из города на работу они добираются на корпоративных маршрутках. В числе таких пассажиров и Е Пэн. Пэн, уточняет он, это имя, а Е — фамилия. Хотя для большинства коллег-белорусов — он Эрик.

— Чтобы иностранцам было проще, мы придумываем себе местные имена. Я какое-то время жил в Америке, там взял себе имя Эрик. И в Беларуси не стал его менять, — поясняет собеседник.

В нашей стране Эрик живет уже семь лет и хорошо говорит по-русски. Язык ему помогла выучить жена. Ее зовут Мария, она белоруска. Молодые люди познакомились в Америке. Из США переехали в Минск, затем немного пожили в Шанхае — родном городе Е Пэна — а позже снова вернулись в Беларусь.

— В Китай мы приехали зимой, в городе в то время стоял грязный туман. Если идешь на улицу, нужно было надевать маску. Примерно через год мы решили, что для детей все же лучше жить в Минске, — озвучивает одну из причин своего переезда собеседник. — К тому же, в Китае много людей, и очень быстрый ритм жизни. А в Минске все более размерено.

В 2013 году, вспоминает собеседник, когда они второй раз вернулись в Беларусь, он устроился в гостиницу «Пекин». В 2015-м Минск посетил глава Китая Си Цзиньпин. В Беларуси стало появляться больше китайских компаний, а с ними — и предложения интересной работы.



Большинство офисных работников парка, делится наблюдениями бариста Роман, белорусы. Для сравнения, в компании Эрика это соотношение примерно 1 к 7. «Мне кажется, многие китайские сотрудники учились в наших вузах, и после выпуска остались», — говорит собеседник

— Но как говорят, в гостях хорошо, а дома лучше, — улыбается собеседнк. — Возможно, через пару лет мы с семьей вернемся в Шанхай. Хотя точно я еще не знаю, все-таки здесь у меня хорошая и интересная работа. А там родители, которые зовут нас на родину.

По наблюдениям бариста Романа, который пять месяцев варит кофе для работников «Великого камня», все китайцы — патриоты.

— Любой патриотизм начинается с любви к дому, а китайцы свой дом любят, — делится мнением бариста Роман. — И не важно при этом, где они живут и работают. На территории парка занято немало китайских строителей. Они очень много работают. Как-то за полторы недели застеклили огромное 9-этажное здание. При этом, мне рассказывали, что иногда, даже если они заканчивают к часу ночи, собираются, чтобы вместе поужинать. Такое единство очень впечатляет и делает работу с ними интересной. Хотя и не всегда простой, все-таки это люди с другой, иногда непонятной нам культурой.

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