|
«Как с ними живется? Отлично!» Репортаж о том, как в поселках под Минском соседствуют белорусы и китайцы
21.11.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улицах, в метро и в домах по соседству белорусы все чаще встречают китайцев. На
Немало жителей КНР живет в Минской области. Информация про белорусско-китайское сотрудничество легко гуглится в СМИ Борисовского, Смолевичского, Пуховичского районов. В последнем, кстати, в прошлом году стали строить высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Работать на площадке,
Пуховичский район: «Они же телегами закупаются. Выручка растет»
Если спросить у жителей Пуховичского района, где в их регионе чаще всего замечают иностранцев, вам тут же ответят — езжайте в поселок Дружный. А в Дружном укажут — идите в «Евроопт».
— Вечером там много китайцев закупается, — советуют местные.
А днем в серо-белом супермаркете встречаем лишь двоих жителей Поднебесной. «Мы не понимаем по-русски», — тут же отвечают на наше приветствие они и, шелестя большими пакетами, «ныряют» во дворы.
Клиенты из КНР, рассказывают продавцы, захаживают в основном после семи вечера. Большинство из них живет на территории агрокомплекса, который находится километрах в восьми от Дружного. За товарами они часто приезжают организовано, на бусах. Покупают нужное — и уезжают.
— Как нам рядом с ними живется? Отлично! — описывает ситуацию продавец Анастасия. — Они же телегами закупаются. Выручка растет. Карпа, бывает, по 35 штук берут, кур — по 50. А еще водку, «Ролтон», креветки, кальмаров, имбирь, чеснок… Они, видимо, в группы объединяются, вместе питаются и раз в неделю закупаются.
В большинстве случаев общаются продавцы и иностранные клиенты на языке цифр, что высвечиваются на экране кассы при расчете. В ситуациях, если нужно что-то спросить-уточнить, выручают китайцы, знающие русский. Таких, говорят, в этих краях работает немного, но они есть.
— В крайнем случае — все китайцы ходят со смартфонами. Вбивают на своем языке, что им нужно, и нам перевод показывают, — описывает еще один способ коммуникации Анастасия. — Иногда, конечно, смешно получается. Вот недавно протягивают экран, а там написано: «согревающий сосуд». Я их повела к водке, а они, оказалось, термос искали.
«Одних их, видимо, в поселок не пускают, поэтому на улицах особо не увидишь»
В Дружном, прикидывают местные, живет где-то 11 тысяч человек. Внешне на жизни белорусского поселка соседство с китайцами, кажется, никак не отразилось. На ценниках и указателях улиц иероглифов не видно. Да и самих китайцев тут не увидишь. Разве только хозяин магазина недорогих вещей, ориентируют прохожие. Хотя владелец тут же развенчивает этот миф: «Я, говорит, не китаец, я — узбек».
— Первые китайцы появились у нас где-то в 2011 году, приехали строить второй блок ТЭЦ-5, — в одном из дворов знакомимся с местной жительницей Александрой. — Тогда они квартиры в поселке снимали, по десять человек жили. В те годы, казалось, в Дружном они везде. А сейчас такого нет. Хотя человека четыре в нашем дворе квартиру все-таки снимают, иногда на «Инфинити» приезжают. Думаю, это кто-то из начальства.
Сразу, вспоминает Александра, когда иностранцы в поселке только появились, было непривычно. Как это: на улицах, где знаешь почти каждого, вдруг столько новых лиц? А теперь — нормально.
— В поселке китайцы сейчас встречаются не часто, — делится наблюдениями другой житель Дружного. — Я, например, если встречал их, то только по воскресеньям, ну или вечером возле магазина или в клубе.
— Это потому что некогда им по улицам гулять, — в один голос отвечают Марина Владимировна и Валентина Александровна. — Они же работают, как черти. Вот месяца полтора назад… Кукурузу только скосили. В поселке они стали строить дома для китайцев, которые, когда запустят комплекс, будут там работать. Так уже в двух домах по три этажа построили. Где вы видели, чтобы русские так работали?!
Про русских не знаем, но высотки, как оказалось, строит минская фирма.
— Строители у нас белорусы, — чуть позже пояснит ситуацию один из них. — Хотя… есть один иностранец, но он калмык, — улыбается мужчина. — А китайские начальники сюда лишь иногда приезжают, дроны запускают и смотрят, как идет работа.
«Работают с 8 утра до 17 вечера, с 12.00 до 13.00 — обед, а с 13.00 до 14.00 отдых после обеда»
Основная же работа идет за пределами поселка — на площадке, где стоит агропромышленный комплекс. «Избежать происшествий не сложно, трудность в соблюдении дисциплины», — на русском и китайском предупреждает растяжка у здания администрации. На часах около 13.00, людей на территории немного. Рядом с плакатом двое мужчин в робах спят, сидя на земле.
— Где-то с 12 до 14 у них обед и тихий час, — поясняет ситуацию белорусский предприниматель, который, как и мы, не вовремя приехал на площадку. — Вон, видите, ходит китайский начальник, — показывает он на мужчину в красно серой форме. — Мне нужно с ним переговорить, а переводчики спят. Жду, пока проснутся. Я им как-то сказал: белорусы, если нужно, работают и ночью, и в выходные. Они ответили, поэтому вы и живете до 60, а мы — до 80. Так что спят они, что бы ни случилось.
Несмотря на «сиесту», здание администрации открыто. Правда, без согласия руководства рассказать, как живут китайские строители, сотрудники не берутся. Обещают узнать и позже перезвонить. Узнали и перезвонили. Показать быт работников, сказали, не против, но только когда все достроят.
Мы решили так долго не ждать. Помогла нам Марина (по просьбе героини имя изменено) — белоруска, которая работает на территории стройплощадки. Она рассказывает, что китайские строители и офисные работники трудятся на объекте без выходных. При этом «офисники», например, через каждые четыре месяца на месяц улетают домой отдыхать.
— Работают с 8 утра до 17 вечера, с 12.00 до 13.00 — обед, а с 13.00 до 14.00 они отдыхают после обеда, — рассказывает про быт иностранцев белоруска. — Несмотря на «сиесту», китайцы трудоголики. Не раз замечала, что на улице темно, а на объекте все еще гремит и строится. Живет большинство китайских сотрудников тоже на объекте. Домой им не нужно торопиться, видимо поэтому они так много времени и проводят на стройплощадке. Хотя сказать, что они только работают, спят и снова работают — неправильно. В хорошую погоду замечала, как по вечерам «офисники» играли в баскетбол или волейбол.
Среди иностранных работников есть и женщины, и мужчины. Причем, говорит Марина, девушки трудятся не только в кабинетах, но и на стройке.
— В Беларусь, я так понимаю, они приезжают, как в командировку, а жены, мужья и дети ждут их в Китае, — делится наблюдениями собеседница. — Почему решают приехать? Думаю, из-за зарплаты. По крайней мере ни от кого, с кем мне доводилось пересекаться, я не слышала, чтобы они приехали к нам жить, все собираются домой.
Китайские строители, продолжает собеседница, живут в бараках. В комнате, где располагается четыре человека, есть чайник, обогреватель, две двухэтажные кровати. У «офисников» условия значительно комфортнее. На стройплощадке у них свое общежитие. У каждого комната с душем. В общем, как «скромный отельчик».
— Мне кажется, эти люди не гонятся за комфортом. Прошлым летом, когда стройка только начиналась, строители, например, жили совсем в спартанских условиях. «Наваяли» себе домиков из металлопрофиля, где, понятное дело, не было даже душа, и заселились. А потом уже у них появились бараки, — делится наблюдениями белоруска. — При этом я не слышала, чтобы кто-то из них жаловался. Они здесь, чтобы зарабатывать. Ведь за ту же самую работу строители, здесь, насколько я понимаю, получают больше, чем было бы в Китае.
Выходить за территорию объекта, говорит Марина, строителям особо нельзя. В Дружный в магазин они ездят организовано. А так максимум «прогуливаются пешочком до ближайшей заправки», чтобы купить сигареты или, допустим, выпивку.
— На территории стройки пять ли шесть столовых — для «офисников», строителей, субподрядчиков, — перечисляет собеседница. — Готовят для них китайские повара. — Кормят сотрудников хорошо и три раза в день.
— Зачем же тогда они покупают столько еды в магазинах?
— Что-то готовят сами, — отвечает Марина. — Иногда вечером можно увидеть, как они что-то варят в больших котлах или жарят на мангале.
Местные, рассказывает белоруска, относятся к иностранцам довольно дружелюбно. Все, говорит, понимают: китайцы закончат строить и уедут, а агропромышленный комплекс — это новые рабочие места.
— Есть, конечно, люди, которые опасаются, что в квартирах будущих специалистов комплекса будут жить одни китайцы, но мне таких людей не понять. Человек должен находиться и работать там, где ему удобно. И не важно, в своей это стране или в чужой, — рассуждает собеседница. — Кстати, если на объекте появляется какая-то работа, например, посудомойками на кухню или подсобными рабочими, жители из поселка легко соглашаются. Ведь, например, «подсобник» — принеси-подай зарабатывает где-то 40 рублей в день. Гоняют их, конечно, нормально, но ведь и платят неплохо.
В школе в поселке Дружный и соседнем с ним городском поселке Свислочь в сентябре появился кружок по изучению китайской культуры и языка. Занимаются здесь дети каждую субботу по два часа.
— Интерес к китайской культуре был у детей уже давно, и с большой стройкой это никак не связано, — вводит в курс дела Татьяна Архипова, заместитель директора по учебной работе Свислочской средней школы им. А.Г. Червякова. — Только раньше преподавателя у нас не было. А недавно к нам в школу приехал выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусств Лю Шуай. Рассказал, что давно хотел заниматься с детьми. В университете ему посоветовали две большие школы, куда быстро и просто доехать от Минска. Так он у нас и оказался. Описал свою идею, и мы его поддержали.
Желающих записаться в кружок оказалось около 30 человек. Отдельную группу просили создать даже родители. Правда, занятий для них пока не планируют.
«Великий Камень»: «Чтобы иностранцам было проще, мы придумываем себе местные имена»
Еще одна точка на карте, где белорусы живут бок о бок с китайцами, — минский микрорайон Сокол, что находится рядом с «Великим камнем». В банкоматах, подсказывают жители, здесь уже появились иероглифы, а на одной из улиц растянулась своя «китайская стена». Так здесь называют дом, который отделяет Минск от «Великого камня». Правда, делится наблюдениями жительница многоэтажки Татьяна, китайцев на этажах она не встречала.
Зато в 4-м классе здешней школы учится два брата из Китая — Сяо И и Сяо Чван.
— Год назад до 1 сентября ко мне подошел их папа. Он работает в «Великом камне» и хорошо говорит по-русски, — рассказывает директор школы Наталья Соловей. — Сказал, собирается перевезти семью в Беларусь, узнавал можно ли отдать детей в нашу школу. Для меня это была ожидаемая ситуация. Знаем, что китайцы снимают в Соколе жилье. А раз есть взрослые, значит, должны быть и дети. Правда, по всеобучу, который учитывает ребят до 18 лет, других иностранных учеников у нас пока не ожидается. Насколько я знаю, в «Великом камне» для китайцев строят дома. Думаю, по проекту там предусмотрена и своя школа, и сады.
Поэтому, шутит директор, изучать китайский ее педагогам пока не нужно.
От Сокола до «Великого камня» километров 15, но многие сотрудники парка — и китайцы, и белорусы все-таки живут в Минске. Из города на работу они добираются на корпоративных маршрутках. В числе таких пассажиров и Е Пэн. Пэн, уточняет он, это имя, а Е — фамилия. Хотя для большинства коллег-белорусов — он Эрик.
— Чтобы иностранцам было проще, мы придумываем себе местные имена. Я какое-то время жил в Америке, там взял себе имя Эрик. И в Беларуси не стал его менять, — поясняет собеседник.
В нашей стране Эрик живет уже семь лет и хорошо говорит по-русски. Язык ему помогла выучить жена. Ее зовут Мария, она белоруска. Молодые люди познакомились в Америке. Из США переехали в Минск, затем немного пожили в Шанхае — родном городе Е Пэна — а позже снова вернулись в Беларусь.
— В Китай мы приехали зимой, в городе в то время стоял грязный туман. Если идешь на улицу, нужно было надевать маску. Примерно через год мы решили, что для детей все же лучше жить в Минске, — озвучивает одну из причин своего переезда собеседник. — К тому же, в Китае много людей, и очень быстрый ритм жизни. А в Минске все более размерено.
В 2013 году, вспоминает собеседник, когда они второй раз вернулись в Беларусь, он устроился в гостиницу «Пекин». В 2015-м Минск
— Но как говорят, в гостях хорошо, а дома лучше, — улыбается собеседнк. — Возможно, через пару лет мы с семьей вернемся в Шанхай. Хотя точно я еще не знаю, все-таки здесь у меня хорошая и интересная работа. А там родители, которые зовут нас на родину.
По наблюдениям бариста Романа, который пять месяцев варит кофе для работников «Великого камня», все китайцы — патриоты.
— Любой патриотизм начинается с любви к дому, а китайцы свой дом любят, — делится мнением бариста Роман. — И не важно при этом, где они живут и работают. На территории парка занято немало китайских строителей. Они очень много работают. Как-то за полторы недели застеклили огромное 9-этажное здание. При этом, мне рассказывали, что иногда, даже если они заканчивают к часу ночи, собираются, чтобы вместе поужинать. Такое единство очень впечатляет и делает работу с ними интересной. Хотя и не всегда простой, все-таки это люди с другой, иногда непонятной нам культурой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Как с ними живется? Отлично!» Репортаж о том, как в поселках под Минском соседствуют белорусы и китайцы
Журналисты TUT.BY побывали в небольших населенных пунктах, где бок о бок оказались белорусы и китайцы, и узнали, в чем особенности такого соседства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)