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8 декабря на базе Пинского городского Дома культуры состоится благотворительный концерт «Услышь своё сердце»
21.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Благотворительный концерт «Услышь свое сердце», который состоится 8 декабря в Пинском ГДК, приурочен к Международному дню людей с инвалидностью и Международному дню волонтёра.
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы концерта «Центр Социальных решений», вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для сенсорной комнаты в «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов» Пинского района.
Многие известные артисты, среди которых победитель детского «Евровидения-2017» Хелена Мераии, финалистка национального отбора «Евровидение-2017» Анастасия Шеверенко, артисты школы и студии танца Алексей Гросс, Никита Ковалев 8 декабря в 15.00 устроят большой благотворительный концерт в ГДК г. Пинска.
Вас ждет невероятное количество звездных гостей:
Также для вас и ваших деток будут организованы интерактивные площадки:
Благотворительный взнос — от 5 рублей! Но можно и больше!
По вопросам приобретения билетов звоните по тел. 8-029-185-28-61 (A1)
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8 декабря на базе Пинского городского Дома культуры состоится благотворительный концерт «Услышь своё сердце»
> Благотворительный концерт «Услышь свое сердце», который состоится 8 декабря в Пинском ГДК, приурочен к Международному дню людей с инвалидностью и...
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