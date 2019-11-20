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8 декабря на базе Пинского городского Дома культуры состоится благотворительный концерт «Услышь своё сердце»

21.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Благотворительный концерт «Услышь свое сердце», который состоится 8 декабря в Пинском ГДК, приурочен к Международному дню людей с инвалидностью и Международному дню волонтёра.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы концерта «Центр Социальных решений», вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для сенсорной комнаты в «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов» Пинского района.

Многие известные артисты, среди которых победитель детского «Евровидения-2017» Хелена Мераии, финалистка национального отбора «Евровидение-2017» Анастасия Шеверенко, артисты школы и студии танца Алексей Гросс, Никита Ковалев 8 декабря в 15.00 устроят большой благотворительный концерт в ГДК г. Пинска.

Вас ждет невероятное количество звездных гостей:

  • Дмитрий Королев (певец, лауреат премии «Песня года Беларуси»);
  • Алексей Гросс (певец, пятикратный обладатель Гран -при конкурсов исполнителей эстрадных песен, в том числе международного фестиваля искусств «Славянский базар»);
  • Хелена Мерааи (Победитель детского «Евровидения-2017»);
  • Вера Ярошик (финалистка проекта «Ты супер!» на НТВ);
  • Никита Ходас ( участник шоу «Песни» на ТНТ);
  • Анастасия Шеверенко (финалистка нац. отбора «Евровидение-2017»);
  • образцовый ансамбль эстрадного танца «Дежа Вю плюс»;
  • заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь » DARLING «;
  • Школа-студия современного танца NAVIGATOR;
  • ведущие Анастасия Чеканова и Денис Ковалёв.

Также для вас и ваших деток будут организованы интерактивные площадки:

  • детское научное шоу профессора Эйнштейна;
  • творческая выставка изделий молодых ремесленников-инвалидов «Территория мастеров»;
  • аниматоры Litvinova Show (Мишки Тедди, Пушистики);
  • Дэдпул (Андрей Занько);
  • аниматоры Джокерс Тим (Человек-Паук, Микки Маус, Мини Маус, Бэтмэн, Звездные воины, Черепашки Ниндзя, Куколка Лол, Розовая Пантера);
  • Олаф и Миньон;
  • детская дискотека.

Благотворительный взнос — от 5 рублей! Но можно и больше!

По вопросам приобретения билетов звоните по тел. 8-029-185-28-61 (A1)

8 декабря на базе Пинского городского Дома культуры состоится благотворительный концерт «Услышь своё сердце»

 
 
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