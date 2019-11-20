8 декабря на базе Пинского городского Дома культуры состоится благотворительный концерт «Услышь своё сердце»

Источник материала: Полесская правда

Благотворительный концерт «Услышь свое сердце», который состоится 8 декабря в Пинском ГДК, приурочен к Международному дню людей с инвалидностью и Международному дню волонтёра.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by организаторы концерта «Центр Социальных решений», вырученные средства пойдут на приобретение оборудования для сенсорной комнаты в «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов» Пинского района.

Многие известные артисты, среди которых победитель детского «Евровидения-2017» Хелена Мераии, финалистка национального отбора «Евровидение-2017» Анастасия Шеверенко, артисты школы и студии танца Алексей Гросс, Никита Ковалев 8 декабря в 15.00 устроят большой благотворительный концерт в ГДК г. Пинска.

Вас ждет невероятное количество звездных гостей:

Дмитрий Королев (певец, лауреат премии «Песня года Беларуси»);

Алексей Гросс (певец, пятикратный обладатель Гран -при конкурсов исполнителей эстрадных песен, в том числе международного фестиваля искусств «Славянский базар»);

Хелена Мерааи (Победитель детского «Евровидения-2017»);

Вера Ярошик (финалистка проекта «Ты супер!» на НТВ);

Никита Ходас ( участник шоу «Песни» на ТНТ);

Анастасия Шеверенко (финалистка нац. отбора «Евровидение-2017»);

образцовый ансамбль эстрадного танца «Дежа Вю плюс»;

заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь » DARLING «;

Школа-студия современного танца NAVIGATOR;

ведущие Анастасия Чеканова и Денис Ковалёв.

Также для вас и ваших деток будут организованы интерактивные площадки:

детское научное шоу профессора Эйнштейна;

творческая выставка изделий молодых ремесленников-инвалидов «Территория мастеров»;

аниматоры Litvinova Show (Мишки Тедди, Пушистики);

Дэдпул (Андрей Занько);

аниматоры Джокерс Тим (Человек-Паук, Микки Маус, Мини Маус, Бэтмэн, Звездные воины, Черепашки Ниндзя, Куколка Лол, Розовая Пантера);

Олаф и Миньон;

детская дискотека.

Благотворительный взнос — от 5 рублей! Но можно и больше!

По вопросам приобретения билетов звоните по тел. 8-029-185-28-61 (A1)



