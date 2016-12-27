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Кубок Рижской думы. Беларусь проиграла Латвии

27.12.2016 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Рижской думы

Латвия – Беларусь 23:20 (13:9)

Латвия: Кукша, Пуриньш; Кирштейнс (3), Вершаков (4), Юзупс, Крейцбергс, Фрейберг, Лиелайс (2), Бородовский (3), Гутманис (1), Либергс, Лаздыньш, Лея (2), Павлович (4), Трифанов (4), Курменс.

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич (2 мяча); Кулеш (4), Астрашапкин (1), Пуховский, Рутенко, Шилович (4), Юринок (1), Пракапеня, Гайдученко, Карвацкий, Подшивалов (3), Королек (2), Титов, Бохан, Вайлупов (3).

 

 
 
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Кубок Рижской думы Латвия – Беларусь 23:20 (13:9) Латвия: Кукша, Пуриньш; Кирштейнс (3), Вершаков (4), Юзупс, Крейцбергс, Фрейберг, Лиелайс (2), Бородовский (3), Гутманис (1),...

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