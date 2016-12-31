«Манчестер Юнайтед» летом готов приобрести двух игроков мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.

Оба игрока недавно продлили с «матрасниками» контракты и клаусула игроков составляет 145 млн фунтов, однако главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся сбить цену за игроков.

Португалец уверен, что для возвращения в элиту, «МЮ» необходимо приобрести еще 4–5 игроков мирового уровня.