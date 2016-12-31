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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Гризманна и Сауля у «Атлетико»

01.01.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» летом готов приобрести двух игроков мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.

Оба игрока недавно продлили с «матрасниками» контракты и клаусула игроков составляет 145 млн фунтов, однако главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью уверен, что ему удастся сбить цену за игроков.

Португалец уверен, что для возвращения в элиту, «МЮ» необходимо приобрести еще 4–5 игроков мирового уровня.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» летом готов приобрести двух игроков мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.

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