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«Динамо» Минск – СКА. На матче зафиксирован аншлаг
03.01.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – СКА зафиксирован аншлаг.
Напомним, «Минск-Арена» вмещает 15086 человек. Это третий аншлаг на домашних матчах белорусской команды в этом сезоне.
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На матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – СКА зафиксирован аншлаг.
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