﻿ Вадим Демидович: «Если мы не хотим развивать футбол, то строить большие стадионы, чтобы они затем пустовали, смысла нет». 21.by
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Вадим Демидович: «Если мы не хотим развивать футбол, то строить большие стадионы, чтобы они затем пустовали, смысла нет»

04.01.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Торпедо-БелАЗа» Вадим Демидович рассказал, что нужно сделать, чтобы в Беларуси люди пришли на стадионы.

– Что нужно, чтобы в нашей стране стадионы заполнялись?

Чтобы везде был футбол. Ну вот просто везде. На Тенерифе по улице идешь — в каждом баре или ресторане какой-нибудь матч смотрят. А у нас куда ни заглянешь — «Муз-ТВ». Хотя в Беларуси футбол тоже любят. Просто здесь он не так раскручен.

В Варшаве в торговом центре рекламный экран — на нем показывают игрока, который из «Легии» уходит. В Кракове — то же самое. Что-то не помню такого, когда в Брест Василюк четыре раза возвращался.

Так что нужна пропаганда. Но важна и экономическая ситуация. У людей зарплаты уменьшились. Народ старается экономить. А здесь еще и инфраструктура. Но если мы не хотим развивать футбол, то строить большие стадионы, чтобы они затем пустовали, смысла нет, – сказал Демидович.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Форвард «Торпедо-БелАЗа» Вадим Демидович рассказал, что нужно сделать, чтобы в Беларуси люди пришли на стадионы.

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