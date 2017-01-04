Форвард «Торпедо-БелАЗа» Вадим Демидович рассказал, что нужно сделать, чтобы в Беларуси люди пришли на стадионы.

– Что нужно, чтобы в нашей стране стадионы заполнялись?

Чтобы везде был футбол. Ну вот просто везде. На Тенерифе по улице идешь — в каждом баре или ресторане какой-нибудь матч смотрят. А у нас куда ни заглянешь — «Муз-ТВ». Хотя в Беларуси футбол тоже любят. Просто здесь он не так раскручен.

В Варшаве в торговом центре рекламный экран — на нем показывают игрока, который из «Легии» уходит. В Кракове — то же самое. Что-то не помню такого, когда в Брест Василюк четыре раза возвращался.

Так что нужна пропаганда. Но важна и экономическая ситуация. У людей зарплаты уменьшились. Народ старается экономить. А здесь еще и инфраструктура. Но если мы не хотим развивать футбол, то строить большие стадионы, чтобы они затем пустовали, смысла нет, – сказал Демидович.