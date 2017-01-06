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Крэйг Вудкрофт: «КХЛ надо серьезно задуматься насчет того, какой продукт они выдают болельщикам»
07.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3).
«В первую очередь, скажу, что КХЛ надо серьезно задуматься насчет того, какой продукт они выдают болельщикам. Есть некоторые вопросы, которые лиге следовало бы исправить.
В первом периоде играли хорошо. Во втором периоде некоторые вещи, не находящиеся под нашим контролем, испортили нам игру, из-за чего мы не смогли показывать свой хоккей. Под конец мы смогли проводить достаточное время в атаке и создавать моменты у ворот соперника.
В третьем периоде случилась ошибка – скачущая шайба в нейтральной зоне привела к тому, что ЦСКА сумел увеличить отрыв.
Я рад тому, как наша команда сегодня сражалась: нам противостоял серьезный оппонент, хорошо обученная команда. Я недоволен результатом, но доволен тем, как команда играла», – сказал Вудкрофт.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3).
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