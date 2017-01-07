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Португальский «Шавеш» интересуется Брессаном
08.01.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник АПОЭЛа Ренан Брессан входит в сферу интересов португальского
В текущем сезоне клуб располагается на 7-м месте в турнирной таблице.
В рамках чемпионата Кипра Брессан последний раз выходил на поле 19 ноября 2016 года.
6 матчей подряд полузащитник оставался в запасе АПОЭЛа.
Статистику Брессана смотрите
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Белорусский полузащитник АПОЭЛа Ренан Брессан входит в сферу интересов португальского «Шавеша».
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