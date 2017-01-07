﻿ Португальский «Шавеш» интересуется Брессаном. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Португальский «Шавеш» интересуется Брессаном

08.01.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский полузащитник АПОЭЛа Ренан Брессан входит в сферу интересов португальского «Шавеша».

В текущем сезоне клуб располагается на 7-м месте в турнирной таблице.

В рамках чемпионата Кипра Брессан последний раз выходил на поле 19 ноября 2016 года.

6 матчей подряд полузащитник оставался в запасе АПОЭЛа.

Статистику Брессана смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник АПОЭЛа Ренан Брессан входит в сферу интересов португальского «Шавеша».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Григорий Иванов: «Урал» подает жалобу на Скрипченко в РФС»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика