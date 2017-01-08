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НХЛ. «Питтсбург» против «Тампы», «Коламбус» принимает «Филадельфию» и другие матчи

08.01.2017 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Бостон 4:3 (0:1, 2:0, 1:2)
Дата проведения
9 января, 01.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Шаллер (Нэш, Мур)
1:1 – 22 Ахо (Стемпняк, Слэвин)
2:1 – 34 Райан (Дж.Стаал)
2:2 – 45 Бэкес (Спунер, Миллер)
2:3 – 47 Маршанд (Бержерон)
3:3 – 47 Макклемент (Нордстрем, Сталберг)
4:3 – 61 Ахо (Терявяйнен)
Питтсбург – Тампа-Бэй 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)
Дата проведения
9 января, 01.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Друэн (Хедман, Филппула)
1:1 – 26 Шери (Кросби, Раст)
2:1 – 31 Фер (Каллен)
3:1 – 42 Куниц (Бонино, Мяяття)
4:1 – 43 Уилсон ()
4:2 – 45 Наместников (Строльман, Друэн)
5:2 – 47 Кессел (Шери, Кросби)
6:2 – 57 Летанг (Каллен, Шульц)
Коламбус – Филадельфия 2:1 (0:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
9 января, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 27 Савар (Карлссон)
1:1 – 59 Шенн (Проворов)
2:1 – 62 Фолиньо (Джонс)
Чикаго – Нэшвилл 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)
Дата проведения
9 января, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Панарин (Кэмпбелл, Кэйн)
1:1 – 8 Экхольм (Фишер)
2:1 – 14 Ялмарссон (Кэйн, Кит)
2:2 – 42 Уотсон (Фишер)
3:2 – 51 Хартман (Керо, Паник)
4:2 – 58 Хартман ()
5:2 – 59 Хартман (Ялмарссон, Кэйн)
Оттава – Эдмонтон 5:3 (2:0, 2:3, 1:0)
Дата проведения
9 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Смит (Сиси, Стоун)
2:0 – 14 Хоффман (Террис, Стоун)
2:1 – 25 Марун (Ларссон, Ландер)
2:2 – 27 Марун (Макдэвид)
2:3 – 32 Драйзайтль (Секера, Макдэвид)
3:3 – 33 Стоун (Брассар, Смит)
4:3 – 38 Пайэтт (Мето, Сиси)
5:3 – 58 Террис (Фанюф, Хоффман)
Анахайм – Миннесота 1:2 (3 период)
Дата проведения
9 января, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Кеслер (Сильверберг)
1:1 – 24 Дамба (Э.Стаал, Паризе)
1:2 – 26 Сперджен (Цукер, Поминвилл)

 

 
 
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