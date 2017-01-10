﻿ Умарк объявил бойкот российским СМИ после слов об «уничтоженном празднике» на Кубке Первого канала. 21.by
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Умарк объявил бойкот российским СМИ после слов об «уничтоженном празднике» на Кубке Первого канала

11.01.2017 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк не будет общаться с российскими журналистами. Форвард сказал об этом журналистам после игры с московским «Спартаком» (5:3).

Напомним, в последний день Кубка Первого канала Умарк заявил: «Рад победе на турнире. Мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, этот турнир приурочен к 70-летию российского хоккея. Мы счастливы, что уничтожили праздник».

Эти слова вызвали недовольство главного тренера сборной России Олега Знарка: «За такие слова надо голову отрывать. Ребята сейчас прочитают, не думаю, что ему будет сладко в чемпионате».

Позже швед написал в твиттере: «Очень сожалею, что мой комментарий расценили как неуважение к 70-летию российского хоккея. Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с его 70-летием».

 

 
 
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Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк не будет общаться с российскими журналистами.

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