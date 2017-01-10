Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк не будет общаться с российскими журналистами. Форвард сказал об этом журналистам после игры с московским «Спартаком» (5:3).

Напомним, в последний день Кубка Первого канала Умарк заявил: «Рад победе на турнире. Мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, этот турнир приурочен к 70-летию российского хоккея. Мы счастливы, что уничтожили праздник».

Эти слова вызвали недовольство главного тренера сборной России Олега Знарка: «За такие слова надо голову отрывать. Ребята сейчас прочитают, не думаю, что ему будет сладко в чемпионате».

Позже швед написал в твиттере: «Очень сожалею, что мой комментарий расценили как неуважение к 70-летию российского хоккея. Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с его 70-летием».