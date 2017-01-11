﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» примет «Кливленд» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» примет «Кливленд» и другие матчи

11.01.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» – с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Нью-Йорк 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)
Дата проведения
12 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Макконнелл (8 + 7 передач), Стаускас (5)  старт; Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12), Луваву-Кабарро (5), Шарич (3), Родригес (2).
Нью-Йорк
Энтони (28), Роуз (25), Ли (7), Порзингис (7), Ноа (7)  старт; О’Куинн (10 + 15 подборов), Дженнингс (9), Холидэй (4), Кузминскас (0), Томас (0), Эрнангомес (0).

 

Оклахома-Сити – Мемфис 78:74 (4 четверть)
Дата проведения
12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью
Оклахома-Сити
Уэстбрук (20 + 9 подборов + 10 передач), Оладипо (12), Адамс (10 + 8 подборов), Роберсон (8), Сабонис (0).
Мемфис
Парсонс (14), Конли (12), Марк Газоль (9), Грин (4 + 10 подборов), Аллен (2).

 

Миннесота – Хьюстон 106:86 (4 четверть)
Дата проведения
12 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Бостон – Вашингтон 105:99 (4 четверть)
Дата проведения
12 января, 04.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью
Бостон
Томас (31), Краудер (20), Хорфорд (11 + 8 подборов), Смарт (9), Мики (4).
Вашингтон
Бил (30), Портер (18), М-ф Моррис (14 + 8 подборов), Гортат (10 + 9 подборов), Уолл (7 + 10 передач).

 

Клипперс – Орландо
Дата проведения
12 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Портленд – Кливленд
Дата проведения
12 января, 06.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 43
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В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» – с «Кливлендом».

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