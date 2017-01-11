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НБА. Регулярный чемпионат. «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» примет «Кливленд» и другие матчи
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В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» – с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
12 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (21 + 14 подборов),
Ильясова (16),
Ковингтон (13),
Макконнелл (8 + 7 передач),
Стаускас (5) старт;
Ноэл (13 + 8 подборов),
Хендерсон (12),
Луваву-Кабарро (5),
Шарич (3),
Родригес (2).
- Нью-Йорк
-
Энтони (28),
Роуз (25),
Ли (7),
Порзингис (7),
Ноа (7) старт;
О’Куинн (10 + 15 подборов),
Дженнингс (9),
Холидэй (4),
Кузминскас (0),
Томас (0),
Эрнангомес (0).
- Дата проведения
-
12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (20 + 9 подборов + 10 передач),
Оладипо (12),
Адамс (10 + 8 подборов),
Роберсон (8),
Сабонис (0).
- Мемфис
-
Парсонс (14),
Конли (12),
Марк Газоль (9),
Грин (4 + 10 подборов),
Аллен (2).
- Дата проведения
-
12 января, 04.00, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (31),
Краудер (20),
Хорфорд (11 + 8 подборов),
Смарт (9),
Мики (4).
- Вашингтон
-
Бил (30),
Портер (18),
М-ф Моррис (14 + 8 подборов),
Гортат (10 + 9 подборов),
Уолл (7 + 10 передач).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В среду, 11 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» встретится с «Мемфисом», «Портленд» – с «Кливлендом».
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