﻿ Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Чепелин – 17-й. 21.by
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Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Чепелин – 17-й

13.01.2017 18:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Француз Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку пятого этапа кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Фуркад преодолел десятикилометровую дистанцию за 22 минуты и 34,2 секунды, не допустив промахов. Вторым на финиш, уступив победителю 18 секунд, прибыл австрийский спортсмен Юлиан Эберхард, он также отстрелялся без промахов. Занявший третье место норвежец Эмиль Свенсен также поразил все мишени на огневых рубежах.

Лучшим из белорусов стал Владимир Чепелин, он занял 17-е место, допустив один промах. Сергей Бочарников занял 57-е место (три промаха), Роман Елетнов с четырьмя промахами стал 73-м, Дмитрий Абашев (три промаха) — 83-й.

Всего в мужском спринте стартовали 107 биатлонистов.

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Француз Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку пятого этапа кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Фуркад преодолел...

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