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«Ювентус» готов продать Дибалу за 200 млн евро после ЧМ-2018
14.01.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вряд ли покинет команду в ближайшие несколько трансферных окон.
23-летний форвард близок к продлению соглашения с туринским клубом до лета 2021 года.
Зарплата аргентинца вырастет до 7 миллионов евро в год, а вот суммы отступных в соглашении Дибалы, скорее всего не будет.
«Ювентус» готовится начать переговоры о продаже футболиста не ранее 2018 года.
В клубе рассчитывают, что после чемпионата мира в России Дибалу можно будет продать за 200 миллионов евро.
Именно эту сумму итальянцы называли «Реалу» и «Барселоне», когда обе испанских команды интересовались игроком.
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вряд ли покинет команду в ближайшие несколько трансферных окон.
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