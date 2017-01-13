﻿ «Ювентус» готов продать Дибалу за 200 млн евро после ЧМ-2018. 21.by
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«Ювентус» готов продать Дибалу за 200 млн евро после ЧМ-2018

14.01.2017 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вряд ли покинет команду в ближайшие несколько трансферных окон.

23-летний форвард близок к продлению соглашения с туринским клубом до лета 2021 года.

Зарплата аргентинца вырастет до 7 миллионов евро в год, а вот суммы отступных в соглашении Дибалы, скорее всего не будет.

«Ювентус» готовится начать переговоры о продаже футболиста не ранее 2018 года.

В клубе рассчитывают, что после чемпионата мира в России Дибалу можно будет продать за 200 миллионов евро.

Именно эту сумму итальянцы называли «Реалу» и «Барселоне», когда обе испанских команды интересовались игроком.

 

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вряд ли покинет команду в ближайшие несколько трансферных окон.

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