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Александр Китаров: «Было бы лучше привезти в Минск на одно-два очка больше»

16.01.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился мнением о победе над «Адмиралом» (5:3).

– Хороший матч получился. Удачно удалось забить первыми, благодаря чему нам было намного легче играть сегодня.

– Крэйг Вудкрофт сказал на пресс-конференции, что такова была тактика команды на матч?

– Да. И сегодня она сработала. Поэтому повели 3:0.

– Однако игра держала в напряжении до конца. Какой момент был ключевым, после которого «Адмирал» осознал неизбежность поражения?

– Было много игры в меньшинстве сегодня. И когда мы выстояли и вчетвером против пяти, и втроем, это придало команде уверенности.

– Ты сегодня забросил шайбу. Хотелось бы увидеть этот момент твоими глазами…

– Был бросок Артема Волкова. А мы с Андреем Степановым поборолись на пятаке, пытались сыграть на добивании. Шайба отскочила – я ее добил. Рабочий гол, как и большинство моих голов.

– Подведи итоги дальневосточной серии матчей.

– Хорошо, что выиграли последний матч. Будет веселее лететь домой. Но свои очки все равно не добрали. Было бы лучше привезти в Минск на один-два балла больше.

– Ты дважды в этом сезоне побывал в Китае. Какие впечатления?

– С «Нефтехимиком» видел даже меньше, чем сейчас. Прилетели, посидели в гостинице несколько часов – поехали на игру. С «Динамо» времени было больше, но тратить его на экскурсии было бы неправильно. Готовились к игре, – сказал Китаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров поделился мнением о победе над «Адмиралом» (5:3).

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