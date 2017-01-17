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БАТЭ добавил на свой логотип элементы белорусского орнамента
18.01.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Технический спонсор БАТЭ – компания Adidas предоставила команде игровую форму для контрольных матчей на турецких сборах.
Отметим, что на форме заметен обновленный логотип клуба.
Сообщается, что официальная игровая форма на сезон-2017 будет презентована болельщикам в марте.
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Технический спонсор БАТЭ – компания Adidas предоставила команде игровую форму для контрольных матчей на турецких сборах.
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