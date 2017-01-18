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Фотофакт: логотип заявки Минска и Риги на проведение ЧМ-2021 по хоккею
19.01.2017 17:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Логотип совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года представлен на пресс-конференции в четверг в Минске, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
О том, что Минск и Рига 10 января подали заявку на совместное проведение ЧМ-2021, было объявлено на сегодняшней пресс-конференции. Также в рамках мероприятия прошла презентация логотипа турнира, который показали мэры Минска и Риги, Андрей Шорец и Нил Ушаков.
"Проект логотипа разрабатывался совместно с латвийской стороной. Правда, мы дали латвийскому дизайнеру немного его доработать", — заявил на пресс-конференции председатель Федерации хоккея Беларуси (ФХРБ) Игорь Рачковский.
Отвечая на вопрос Sputnik, кто будет разрабатывать талисман турнира, глава ФХРБ отметил, что это будет также совместная работа. "Не исключено, что к этому мы подключим общественность. Давайте работать вместе", — добавил глава латвийской федерации хоккея.
В конце августа прошлого года Минск подал заявку в Международную федерацию хоккея (IIHF) на проведение мирового первенства в 2021 году.
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Проект логотипа разрабатывался совместно белорусами и латвийцами, талисман турнира стороны также планируют разработать вместе.
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