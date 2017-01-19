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«Манчестер Сити» готов продать Агуэро
20.01.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити».
Как сообщает Yahoo! Sport, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола готов выслушать предложения по аргентинцу и продать его в случае выгодной сделки. Испанец считает, что Агуэро, несмотря на 18 голов в 22 матчах в этом сезоне, не подходит под его игровые схемы.
Кроме того, в «Ман Сити» считают, что форвард слишком подвержен мышечным травмам, из-за чего рискует пропускать важные матчи. Кроме того, иногда у него наблюдаются проблемы с дисциплиной. Футболист также является одним из самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ.
Гвардиола и менеджмент «Сити» считают, что новичок Габриэл Жезус сможет заменить Агуэро.
Тренер также встречался с аргентинцем и его агентом в неформальной обстановке. Это произошло сразу после трансфера Жезуса. Речь вряд ли могла идти о продлении контракта, так как Агуэро только в прошлом году пролонгировал соглашение.
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Нападающий Серхио Агуэро может покинуть «Манчестер Сити».
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