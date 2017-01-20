﻿ Australian Open. 1/8 финала. Маррей сыграет с Мишей Зверевым, Федерер – с Нисикори. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Australian Open. 1/8 финала. Маррей сыграет с Мишей Зверевым, Федерер – с Нисикори

21.01.2017 20:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В четвертом круге Australian Open Энди Маррей сыграет с Мишей Зверевым, Роджер Федерер – с Кеи Нисикори, а Стэн Вавринка – с Андреасом Сеппи.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Энди Маррей (Великобритания)  Миша Зверев (Германия)
Дата проведения
22 января, 05.00
Онлайн матча

 

Роджер Федерер (Швейцария)  Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
22 января, 10.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Андреас Сеппи (Италия)
Дата проведения
22 января, 05.00
Онлайн матча

 

Жо-Вильфред Тсонга (Франция)  Дэн Эванс (Великобритания)
Дата проведения
22 января, 07.30
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
22 января, 02.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
22 января, 02.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Давид Гоффен (Бельгия)
Дата проведения
23 января, 02.00
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Денис Истомин (Узбекистан)
Дата проведения
23 января, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертом круге Australian Open Энди Маррей сыграет с Мишей Зверевым, Роджер Федерер – с Кеи Нисикори, а Стэн Вавринка – с Андреасом Сеппи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Зубры» и еще 5 белорусских команд в сезоне-2017 станут участниками нового международного турнира Кубок Монте Кларка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика