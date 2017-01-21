Главный тренер «Юности» Михаил Захаров заявил, что белорусские хоккеисты получают меньше, чем, чем последние команды Европы.

- Говорят, несмотря на кризис, хоккеисты, как и раньше, шикуют…

– Жизнь изменилась, приоритеты другие. Друзья рассказывали, что раньше покупали машину за 20 тысяч долларов, а хвалились, что за 40, а сейчас – наоборот: купят за 100, а говорят, что за 50. И неправда, что хоккеисты шикуют. Только в минском «Динамо» хорошо получают. У нас хоккеисты получают меньше, чем последние команды Европы...

Но сейчас и удовольствия другие, душевные. Дети пристроены, младшая дочка уже большая – 22 года. Журфак БГУ оканчивает, уже пару интервью у спортсменов брала – я не помогал!

- Михаил Михайлович, вот вы вроде с прошлым завязали, домашний такой весь, положительный. Но нет-нет да и сорветесь: то с игроком конкурентов подеретесь, то клоуном руководителя судей обзовете…

– Во-первых, это не ругательное слово. Во-вторых, я не хотел, меня вынуждает это ужасное судейство в нашем чемпионате! Я же тоже человек, не железный, эмоциональный. Так что ничего плохого я не делал и на самом деле давно исправился, так что из дебоширов меня вычеркивайте! – сказал Захаров.