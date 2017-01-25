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Капитан «Лиды» Дубатовка завершил игровую карьеру в 27 лет

26.01.2017 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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27-летний футболист «Лиды» Дмитрий Дубатовка принял решение завершить игровую карьеру.

Защитник за 9 сезонов в составе «красно-белых» провел 205 матчей в чемпионатах и розыгрышах Кубка страны, отличившись 16 голами. В прошлом сезоне был капитаном «Лиды».

 
 
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27-летний футболист «Лиды» Дмитрий Дубатовка принял решение завершить игровую карьеру.

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