|
Капитан «Лиды» Дубатовка завершил игровую карьеру в 27 лет
26.01.2017 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
27-летний футболист «Лиды» Дмитрий Дубатовка принял решение завершить игровую карьеру.
Защитник за 9 сезонов в составе «красно-белых» провел 205 матчей в чемпионатах и розыгрышах Кубка страны, отличившись 16 голами. В прошлом сезоне был капитаном «Лиды».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27-летний футболист «Лиды» Дмитрий Дубатовка принял решение завершить игровую карьеру.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии