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КХЛ. Петтерссон набрал шесть очков в последних двух матчах, Эллисон – пять
26.01.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» в последних двух поединках оказалось сильнее «Автомобилиста» (5:4 ОТ) и «Югры» (4:1).
Нападающий «зубров» Фредрик Петтерссон набрал в этих встречах 6 (0+6) очков. Подробная статистика
На счету форварда Мэтта Эллисона 5 (3+2) баллов. Подробная статистика
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Минское «Динамо» в последних двух поединках оказалось сильнее «Автомобилиста» (5:4 ОТ) и «Югры» (4:1).
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