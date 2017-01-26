﻿﻿ НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» в гостях у «Бостона» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» в гостях у «Бостона» и другие матчи

27.01.2017 00:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 13 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Лос-Анджелес 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Дата проведения
27 января, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 55 Габорик (Копитар, Даути)
0:2 – 55 Льюис (Макнэбб, Сетогучи)
0:3 – 57 Клиффорд (Мартинес, Пирсон)

 

Нью-Джерси – Вашингтон 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Дата проведения
27 января, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Овечкин ()
0:2 – 18 Бураковски ()
1:2 – 23 Ноусен (Юсефсон, Заха)
1:3 – 28 Эллер (Бураковски, Орлов)
1:4 – 30 Кузнецов (Овечкин, Орлов)
2:4 – 38 Хенрик (Паренто, Каммаллери)
2:5 – 58 Кузнецов ()

 

Бостон – Питтсбург 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Дата проведения
27 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Шульц ()
0:2 – 11 Кессел (Шульц, Кросби)
1:2 – 21 Маршанд (Миллер, Бержерон)
2:2 – 26 Маршанд (Карло, Пастрняк)
3:2 – 30 Нэш (Мур, Крюг)
4:2 – 40 Бержерон (Спунер, Пастрняк)
4:3 – 50 Хернквист (Куниц)

 

Филадельфия – Торонто 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
27 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 12 Симмондс (Конекны)
1:1 – 35 В. Нюландер (Комаров, Кадри)
2:1 – 57 Любимов (Гудас, Штрайт)

 

Айлендерс – Монреаль 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Дата проведения
27 января, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Лэдд (Ледди, де Хаан)
1:1 – 34 Уэбер (Болье, Шоу)
2:1 – 47 Лэдд (Ледди, Таварес)
3:1 – 55 Бэйли (Таварес, Ли)

 

Оттава – Калгари 2:2 (3 период)
Дата проведения
27 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 29 Ферланд ()
0:2 – 37 Монахан (Годро, Хэмилтон)
1:2 – 42 Уинджелс (Клаэссон)
2:2 – 58 Уайдман (Смит, Хоффман)

 

Флорида – Тампа-Бэй 1:1 (3 период)
Дата проведения
27 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Йокинен (Йэндл, Трочек)
1:1 – 11 Кучеров (Киллорн, Друэн)

 

Миннесота – Сент-Луис 3:1 (3 период)
Дата проведения
27 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 20 Хаула (Поминвилл, Паризе)
1:1 – 24 Тарасенко (Лехтеря, Шварц)
2:1 – 32 Граовац (Дамба, Нидеррайтер)
3:1 – 39 Койву (Нидеррайтер, Гранлунд)

 

Нэшвилл – Коламбус 2:1 (2 период)
Дата проведения
27 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Саад (Фолиньо, Джонс)
1:1 – 25 Йернкрук (Фишер, Уилсон)
2:1 – 29 Золнерчик (Маклауд, Сиссонс)

 

Даллас – Баффало 2:2 (2 период)
Дата проведения
27 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Кэйн ()
0:2 – 9 Моулсон (Джионта, Кэйн)
1:2 – 10 Шарп (Корпикоски, Клингберг)
2:2 – 20 Бенн (Ивс, Спецца)

 

Чикаго – Виннипег 3:2 (2 период)
Дата проведения
27 января, 04.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Лайне (Элерс, Литтл)
0:2 – 6 Мэттиас (Труба)
1:2 – 13 Кит (Анисимов, Сибрук)
2:2 – 24 Шмальц ()
3:2 – 36 Керо ()

 

Аризона – Ванкувер 0:0 (2 период)
Дата проведения
27 января, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Эдмонтон
Дата проведения
27 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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