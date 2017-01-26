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НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Вашингтон», «Питтсбург» в гостях у «Бостона» и другие матчи
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 13 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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В регулярном чемпионате НХЛ сегодня пройдет 13 матчей.
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