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Сергей Сафарьян: «Список участников причастных к организации договорных матчей содержит 40 человек»
27.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему договорных матчей.
– Список участников причастных к организации договорных матчей содержит 40 человек, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему договорных матчей.
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