В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (2:0).

Все две шайбы армейцев забросил форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт. Отметим, что они стали первыми для канадца с 22 декабря прошлого года. Таким образом, безголевая серия Плэтта прервалась на отметке в 10 матчей.

Статистику Плэтта в текущем сезоне смотрите здесь .