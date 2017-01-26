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«Сочи» – ЦСКА. Две шайбы Плэтта стали единственными в матче
27.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (2:0).
Все две шайбы армейцев забросил форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт. Отметим, что они стали первыми для канадца с 22 декабря прошлого года. Таким образом, безголевая серия Плэтта прервалась на отметке в 10 матчей.
Статистику Плэтта в текущем сезоне смотрите
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (2:0).
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