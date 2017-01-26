﻿ «Сочи» – ЦСКА. Две шайбы Плэтта стали единственными в матче. 21.by
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«Сочи» – ЦСКА. Две шайбы Плэтта стали единственными в матче

27.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (2:0).

Все две шайбы армейцев забросил форвард сборной Беларуси Джефф Плэтт. Отметим, что они стали первыми для канадца с 22 декабря прошлого года. Таким образом, безголевая серия Плэтта прервалась на отметке в 10 матчей.

Статистику Плэтта в текущем сезоне смотрите здесь.

Сочи – ЦСКА 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Дата проведения
27 января, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Плэтт (Ожиганов, Скотт)
0:2 – 51 Плэтт (Науменков)
 
 
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В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (2:0).

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