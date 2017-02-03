﻿ Михаил Захаров: «Игроки, которых вызвали в сборную… Мне на их месте было бы стыдно туда ехать». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Михаил Захаров: «Игроки, которых вызвали в сборную… Мне на их месте было бы стыдно туда ехать»

04.02.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча против «Динамо-Молодечно» (2:5).

— У нас, можно сказать, вся команда посчитала, что все будет просто. Хотя мы говорили, что соперник и на выезде был непростой. Но бесполезно было достучаться. Игроки, которых вызвали в сборную… Мне на их месте было бы стыдно туда ехать, по 0:3 микроматчи проигрывая. Они, наверное, посчитали, что сборная у них, не надо выходить играть. К сожалению, когда выходишь на решающий этап, у хоккеистов этого созыва непонятно что в голове. Хотя повторюсь: мы знали, что будет нелегко, «Динамо-Молодечно» — команда боевая, быстрая, злая. И обидно, что не нашлось ни одного хоккеиста, которые могли бы хоть где-то зацепиться. Проиграли по делу.

— Как оцените Коташенко?

— 2:5 — вся оценка. Никак. Ни одного хоккеиста выделить нельзя. Близко нет игрока, которому можно поставить «три с минусом». У всех четко «два», один — «кол». Никто же не сражается. Все в сборной, у всех все хорошо. Выходные, как они думали. Теперь они отменены. Знаем счет в матче «Шахтер» — «Неман», но… Я сразу сказал: Гродно победит в этой встрече, без вариантов. За первое место надо бороться. Но… У нас хватает много внутренних проблем. Есть хоккеисты, которые не знают, что такое физическая форма. У некоторых по пять – шесть килограммов лишнего веса. О чем можно говорить, если игроки «Динамо-Молодечно» быстрее наших во всех компонентах? Но они думают, что они быстрее. В гостевом матче было то же самое.

— С чем связано отсутствие Алексея Ефименко?

— Ну… Заболел. У нас болезнь теперь нормальное явление, – сказал Захаров.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча против «Динамо-Молодечно» (2:5).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Эвертон» – «Борнмут». Лукаку оформил первый покер в карьере и вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.02.2017
Белорусская военная газета
04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика