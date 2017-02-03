Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал результат матча против «Динамо-Молодечно» (2:5).

— У нас, можно сказать, вся команда посчитала, что все будет просто. Хотя мы говорили, что соперник и на выезде был непростой. Но бесполезно было достучаться. Игроки, которых вызвали в сборную… Мне на их месте было бы стыдно туда ехать, по 0:3 микроматчи проигрывая. Они, наверное, посчитали, что сборная у них, не надо выходить играть. К сожалению, когда выходишь на решающий этап, у хоккеистов этого созыва непонятно что в голове. Хотя повторюсь: мы знали, что будет нелегко, «Динамо-Молодечно» — команда боевая, быстрая, злая. И обидно, что не нашлось ни одного хоккеиста, которые могли бы хоть где-то зацепиться. Проиграли по делу.

— Как оцените Коташенко?

— 2:5 — вся оценка. Никак. Ни одного хоккеиста выделить нельзя. Близко нет игрока, которому можно поставить «три с минусом». У всех четко «два», один — «кол». Никто же не сражается. Все в сборной, у всех все хорошо. Выходные, как они думали. Теперь они отменены. Знаем счет в матче «Шахтер» — «Неман», но… Я сразу сказал: Гродно победит в этой встрече, без вариантов. За первое место надо бороться. Но… У нас хватает много внутренних проблем. Есть хоккеисты, которые не знают, что такое физическая форма. У некоторых по пять – шесть килограммов лишнего веса. О чем можно говорить, если игроки «Динамо-Молодечно» быстрее наших во всех компонентах? Но они думают, что они быстрее. В гостевом матче было то же самое.

— С чем связано отсутствие Алексея Ефименко?

— Ну… Заболел. У нас болезнь теперь нормальное явление, – сказал Захаров.