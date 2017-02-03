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Экстралига. Нападающий «Гомеля» Волчек стал лучшим снайпером в истории турнира

04.02.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Гомеля» Павел Волчек отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Металлурга» (4:1).

Волчек забросил 203-ю и 204-ю шайбы в экстралиги и стал лучшим снайпером в истории турнира. 36-летний форвард провел 638 игр, набрал 399 (204+195) очков.

На втором месте среди лучших снайперов экстралиги Роман Романенко – 202 гола в 548 матчах.

 
Теги: Гомель
 
 
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Нападающий «Гомеля» Павел Волчек отметился дублем в матче регулярного чемпионата против «Металлурга» (4:1).

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