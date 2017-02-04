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Румыния сравняла счет в матче Кубка Дэвиса против Беларуси
05.02.2017 13:14 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 5 февраля. Румыния сравняла счет в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против Беларуси, который проходит в Минске. После четырех игр ничья 2:2.
В первой встрече третьего дня, 5 февраля, Илья Ивашко (175-е место в одиночном рейтинге АТП) уступил Мариусу Копилу (129) — 5:7, 4:6, 1:6.
В первый день Ивашко проиграл Адриану Унгуру (313) — 2:6, 7:5, 5:7, 4:6, а Егор Герасимов (341) победил Копила — 6:3, 6:4, 6:4.
Во второй день Максим Мирный (25-е место в парном рейтинге) и Ярослав Шило (223) были сильнее Хории Текау (18) и Копила (381) — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.
Последними на корт выйдут Герасимов и Унгур.
Победитель матча во втором круге (7—9 апреля) встретится с Австрией, проигравший будет бороться за сохранение места в группе.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 5 февраля. Румыния сравняла счет в матче первого круга 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса против Беларуси, который проходит в Минске. После четырех...
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