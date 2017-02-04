﻿ Джордже Гагич: «В Минске машины такие же, как в Монте-Карло. Это забавно, ведь в среднем люди зарабатывают здесь не слишком много». 21.by
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Джордже Гагич: «В Минске машины такие же, как в Монте-Карло. Это забавно, ведь в среднем люди зарабатывают здесь не слишком много»

05.02.2017 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский баскетболист «Цмоки» Джордже Гагич поделился мнением о Минске и о климате Беларуси.

«Мне сразу бросилось в глаза сходство Минска и Белграда. У нас ведь тоже в определенное время был коммунизм – есть похожие страницы в истории народов. Мне нравится, что белорусы улыбаются и добродушно приветствуют меня, когда я говорю, откуда приехал. Сербы тоже тепло относятся к белорусам и русским. Я понимаю, что сейчас Беларусь и Россия – разные страны, но мы воспринимаем вас как братские народы.

А еще заметил, что на улицах Минска машины такие же, как в Монте-Карло. Это забавно, ведь в среднем люди зарабатывают здесь не слишком много. Надо признать, что в Белграде похожая ситуация – улицы с классными барами уставлены дорогущими машинами. Сложно ответить, откуда у владельцев деньги на такие покупки. Кто-то еле выживает в тяжелые времена, а кто-то делает на этом деньги.

Белорусский климат похож с сербским, так что я не избалованный теплом парень и не вижу проблемы в том, чтобы адаптироваться к новым условиям. Всего-то надо надеть побольше одежды, разве это сложно? Основную часть времени в Минске я провожу в спортивном зале – там всегда тепло, ха-ха. Мне нравилось жить в Италии – красивые парки, море в шаговой доступности, всегда солнечная и ясная погода. Я вижу, что белорусы очень сконцентрированы и сосредоточены на работе, у вас все подчинено дисциплине и строгому распорядку. А в Италии, да и в Сербии, все по-другому: местные жители могут целый день пить кофе, сидя под лучами солнца. Даже вопросы с документами в Италии решаются расслабленно и спокойно, а у вас много бюрократии, все строго и четко», – сказал Гагич.

 
Теги: Минск
 
 
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Сербский баскетболист «Цмоки» Джордже Гагич поделился мнением о Минске и о климате Беларуси.

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