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22 февраля пройдет суд по делу Рындюка
09.02.2017 13:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
22 февраля суд Центрального района города Минска начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка. Главного тренера «Сморгони» обвиняют в даче взятки бывшему главе департамента судейства и инспектирования БФФ Андрею Жукову.
Бывшему футболисту сборной Беларуси инкриминирована ч.1 ст.431 уголовного кодекса РБ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Начало заседания — 10.00.
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22 февраля суд Центрального района города Минска начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Рындюка.
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