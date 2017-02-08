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«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку
09.02.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку в городе.
Директор клуба Николай Вайтюховский заявил, что стоянка станет еще одной статьей дохода клуба наряду со сдачей в аренду футбольных полей, залов для фитнеса, аэробики и шейпинга, сауны, спортзала и другими услугами.
— Цены за пользование автостоянкой демократичные и экономически обоснованные. Работает она круглосуточно, без перерыва и выходных. Рассчитана как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на крупногабаритные автобусы, – сказал Вайтюховский.
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«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку в городе.
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