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«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку

09.02.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку в городе.

Директор клуба Николай Вайтюховский заявил, что стоянка станет еще одной статьей дохода клуба наряду со сдачей в аренду футбольных полей, залов для фитнеса, аэробики и шейпинга, сауны, спортзала и другими услугами.

— Цены за пользование автостоянкой демократичные и экономически обоснованные. Работает она круглосуточно, без перерыва и выходных. Рассчитана как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на крупногабаритные автобусы, – сказал Вайтюховский.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку в городе.

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