«Витебск» открыл платную автомобильную стоянку в городе.

Директор клуба Николай Вайтюховский заявил, что стоянка станет еще одной статьей дохода клуба наряду со сдачей в аренду футбольных полей, залов для фитнеса, аэробики и шейпинга, сауны, спортзала и другими услугами.

— Цены за пользование автостоянкой демократичные и экономически обоснованные. Работает она круглосуточно, без перерыва и выходных. Рассчитана как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на крупногабаритные автобусы, – сказал Вайтюховский.