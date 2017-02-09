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БГК им. Мешкова в Лиге чемпионов обыграл венгерский "Пик"

10.02.2017 00:03 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Брест, 10 февраля. В рамках десятого тура группового раунда Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 9 февраля на своей площадке выиграл у венгерского "Пика" — 25:23 (14:14). Белорусская команда взяла реванш за поражение в Сегеде в матче первого круга (22:24).

Мячи в ворота соперника забрасывали Джамали (8), Шилович (5), Криштопанс (4), Остроушко, Стойкович (по 3), Д.Рутенко и Вукич (по 1).

В другом матче группы "В" 9 февраля обеспечивший себе выход в плей-офф польский "Виве" уступил на выезде немецкому клубу "Райн-Некар Лёвен"(25:28).

Положение команд: 1. "Виве" — 14 очков (10 матчей). 2 "Пик" — 13 (10). 3. "Райн-Некар Лёвен" — 13 (10). 4."Вардар" (Македония) — 12 (9). 5. БГК — 11 (10). 6. "Целе" (Словения) — 5 (9). 7. "Загреб" (Хорватия) — 4 (9). 8. "Кристианстад" (Швеция) — 4 (9).

Следующий матч в Лиге чемпионов БГК проведет 18 февраля в Бресте против "Загреба".
Алесь Левчук, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
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Брест, 10 февраля. В рамках десятого тура группового раунда Лиги чемпионов Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 9 февраля на своей площадке выиграл у...

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