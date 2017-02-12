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Владимир Бережков: «Телеканал уменьшит количество зрителей на стадионе? «Live» и хорошее качество трансляции увеличивают посещаемость»

13.02.2017 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков высказал мнение, что создание HD-канала, посвященного чемпионату Беларуси, не уменьшит посещаемость матчей национального первенства.

– Посещаемость белорусского чемпионата и так далеко не на высоте. Не думаете, что HD-канал еще больше отвадит болельщика от похода на стадион?

– Ты серьезно так считаешь?! А почему на «Минск-Арене» всегда аншлаг? Люди приезжают из всех уголков страны. Только фан-сектор один и тот же, в остальном постоянно новая публика. И это при том, что все игры транслируются в прямом эфире.

Просто люди видят атмосферу, качество, «лакшери», видят, что там здорово, что их показывают крупными планами по телевизору, и говорят себе: я тоже хочу. В ведущих европейских футбольных чемпионатах то же самое. На самом деле «live» и хорошее качество трансляции не просто не уменьшают, а увеличивают посещаемость, – заявил Бережков.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков высказал мнение, что создание HD-канала, посвященного чемпионату Беларуси, не уменьшит...

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