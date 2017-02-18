﻿ Алексей Шевченко: «Если кто-то из «Локомотива» подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек». 21.by
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Алексей Шевченко: «Если кто-то из «Локомотива» подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек»

19.02.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал одну из пар плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.

«Если кто-то из «Локомотива» хоть на секунду подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек, который вообще не шарит», – сказал Шевченко.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата «Локомотив» уступил «Амуру» (3:5) и занял четвертое место в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»

 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал одну из пар плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.

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