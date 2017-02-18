Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал одну из пар плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.

«Если кто-то из «Локомотива» хоть на секунду подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек, который вообще не шарит», – сказал Шевченко.

Напомним, в последней игре регулярного чемпионата «Локомотив» уступил «Амуру» (3:5) и занял четвертое место в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» сыграет с «Локомотивом»