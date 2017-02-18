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Алексей Шевченко: «Если кто-то из «Локомотива» подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек»
19.02.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал одну из пар плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.
«Если кто-то из «Локомотива» хоть на секунду подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек, который вообще не шарит», – сказал Шевченко.
Напомним, в последней игре регулярного чемпионата «Локомотив» уступил «Амуру» (3:5) и занял четвертое место в Западной конференции.
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Алексей Шевченко: «Если кто-то из «Локомотива» подумал, что Минск лучше «Торпедо», то это ненормальный человек»
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал одну из пар плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Минск.
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