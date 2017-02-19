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Юрий Вергейчик: «Моя самая главная мечта – построить в Солигорске стадион»

20.02.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал о мечте построить новый стадион в Солигорске.

«Может, мы сумеем и стадион построить. Это сейчас моя самая главная мечта. Наверное, единственное, чего я не добился в Солигорске. Сегодня можно смело собрать вещи и уехать.  Одно неудовлетворение… Все, о чем мечтал – я сделал. Не считая стадиона. Конечно, здесь нужен толчок. А толчок – это если мы сумеем здорово выступить в чемпионате и, естественно, в еврокубках. Думаю, здесь этот вопрос мы сможем решить», – сказал Вергейчик в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».

 
 
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Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал о мечте построить новый стадион в Солигорске.

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