Директор «Шахтера» Юрий Вергейчик рассказал о мечте построить новый стадион в Солигорске.

«Может, мы сумеем и стадион построить. Это сейчас моя самая главная мечта. Наверное, единственное, чего я не добился в Солигорске. Сегодня можно смело собрать вещи и уехать. Одно неудовлетворение… Все, о чем мечтал – я сделал. Не считая стадиона. Конечно, здесь нужен толчок. А толчок – это если мы сумеем здорово выступить в чемпионате и, естественно, в еврокубках. Думаю, здесь этот вопрос мы сможем решить», – сказал Вергейчик в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».