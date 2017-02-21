﻿ Вице-президент ФХБ Гончаров: «Работаем над созданием объединенного чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины». 21.by
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Вице-президент ФХБ Гончаров: «Работаем над созданием объединенного чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины»

22.02.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя ФХБ, член Совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал о международном семинаре, который прошел в Минске.

«Основная цель сегодняшнего семинара – это, безусловно, развитие хоккея. Тем более, Ярослав Завгородний, генеральный секретарь ФХБ, является членом Комитета ИИХФ по развитию юношеского и молодежного хоккея. Мы хотим помогать всем странам-соседям, делиться опытом. Представители зарубежных федераций, присутствующие здесь, крайне положительно отзываются о подобной инициативе.

Также мы работаем над созданием объединенного чемпионата, в котором бы приняли участие команды из Латвии и Украины. В перспективе мы рассчитываем на то, что к нам присоединяться Литва и Польша, поэтому встречи подобного уровня – отличная возможность для диалога с нашими партнерами», – сказал Гончаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя ФХБ, член Совета ИИХФ Сергей Гончаров рассказал о международном семинаре, который прошел в Минске.

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