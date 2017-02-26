﻿ НХЛ. «Тампа» примет «Оттаву», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Монреаль» в гостях у «Нью-Джерси». 21.by
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НХЛ. «Тампа» примет «Оттаву», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Монреаль» в гостях у «Нью-Джерси»

27.02.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Монреаль
Дата проведения
28 февраля, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Оттава
Дата проведения
28 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Лос-Анджелес
Дата проведения
28 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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