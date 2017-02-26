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Владимир Новицкий: «Жаль, что нет Бэйлена и Крайчека. Неужели эти опытные защитники не были бы полезны?»

27.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во время трансляции матча «Динамо» Минск – «Локомотив» комментатор Владимир Новицкий поднял тему ухода из белорусского клуба защитников Ника Бэйлена и Лукаша Крайчека.

– Как жаль, что нет Бэйлена и Крайчека. Таково было решение тренерского штаба. Неужели эти опытные защитники не были бы полезны? – сказал Новицкий.

– Это более чем помогло бы «Динамо» сейчас. Бэйлен и Крайчек – это спокойствие, знание, принятие правильных и трезвых решений. Ник с его катанием и броском – это потеря для команды. А Лукаш… Не знаю ни одного защитника в команде, который бы выходил с Крайчеком на лед и не отмечал потом, как это ему помогает, – добавил экс-форвард минского «Динамо» Алексей Калюжный.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время трансляции матча «Динамо» Минск – «Локомотив» комментатор Владимир Новицкий поднял тему ухода из белорусского клуба защитников Ника Бэйлена и Лукаша...

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