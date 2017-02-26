Во время трансляции матча «Динамо» Минск – «Локомотив» комментатор Владимир Новицкий поднял тему ухода из белорусского клуба защитников Ника Бэйлена и Лукаша Крайчека.

– Как жаль, что нет Бэйлена и Крайчека. Таково было решение тренерского штаба. Неужели эти опытные защитники не были бы полезны? – сказал Новицкий.

– Это более чем помогло бы «Динамо» сейчас. Бэйлен и Крайчек – это спокойствие, знание, принятие правильных и трезвых решений. Ник с его катанием и броском – это потеря для команды. А Лукаш… Не знаю ни одного защитника в команде, который бы выходил с Крайчеком на лед и не отмечал потом, как это ему помогает, – добавил экс-форвард минского «Динамо» Алексей Калюжный.