﻿ Китай хочет пригласить Марадону на роль советника по развитию футбола. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Китай хочет пригласить Марадону на роль советника по развитию футбола

02.03.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство китайской суперлиги предложило легендарному футболисту Диего Марадоне роль советника по развитию футбола.

Предполагается, что Марадона будет консультировать лигу по вопросам развития клубов, игроков и инфраструктуры. Переговоры с 56-летним аргентинцем ведут люди, ранее организовавшие трансфер форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шеньхуа». 

Представитель Марадоны сообщил, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство китайской суперлиги предложило легендарному футболисту Диего Марадоне роль советника по развитию футбола.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок президента. «Юность», «Гомель» и «Неман» вышли в полуфинал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика