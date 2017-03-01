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Китай хочет пригласить Марадону на роль советника по развитию футбола
02.03.2017 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство китайской суперлиги предложило легендарному футболисту Диего Марадоне роль советника по развитию футбола.
Предполагается, что Марадона будет консультировать лигу по вопросам развития клубов, игроков и инфраструктуры. Переговоры с 56-летним аргентинцем ведут люди, ранее организовавшие трансфер форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шеньхуа».
Представитель Марадоны сообщил, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
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Руководство китайской суперлиги предложило легендарному футболисту Диего Марадоне роль советника по развитию футбола.
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