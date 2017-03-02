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Хабиб не пришел на взвешивание, бой с Фергюсоном отменен
03.03.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в легком дивизионе UFC отменен.
Утром Хабиба доставили в больницу из-за боли в печени, вероятно, связанной с тем, что бойцу пришлось сгонять несколько килограммов в последний день перед взвешиванием.
Хабиб до последнего не появлялся на взвешивании, продолжая сгонять вес после возвращения из больницы. Российский боец так и не появился на взвешивании.
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Бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в легком дивизионе UFC отменен.
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