Бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном в легком дивизионе UFC отменен.

Утром Хабиба доставили в больницу из-за боли в печени, вероятно, связанной с тем, что бойцу пришлось сгонять несколько килограммов в последний день перед взвешиванием.

Хабиб до последнего не появлялся на взвешивании, продолжая сгонять вес после возвращения из больницы. Российский боец так и не появился на взвешивании.