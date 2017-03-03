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Драгун близок к переходу в «Оренбург»

04.03.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил, что состав команды может пополнить бывший полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун.

«На следующей неделе хотим заявить Драгуна. Это будет наше последнее приобретение», – сказал Евдокимов.

«Динамо» расторгло контракт с 28-летним белорусским полузащитником прошедшей зимой. В текущем первенстве ФНЛ Драгун сыграл в 12 матчах (три – в стартовом составе).

 
 
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Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил, что состав команды может пополнить бывший полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун.

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