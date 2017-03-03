Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил, что состав команды может пополнить бывший полузащитник московского «Динамо» Станислав Драгун.

«На следующей неделе хотим заявить Драгуна. Это будет наше последнее приобретение», – сказал Евдокимов.

«Динамо» расторгло контракт с 28-летним белорусским полузащитником прошедшей зимой. В текущем первенстве ФНЛ Драгун сыграл в 12 матчах (три – в стартовом составе).