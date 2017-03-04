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20-летний болельщик «Спартака» погиб в Краснодаре, попав под троллейбус

05.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) погиб фанат гостей.

20-летний болельщик московского клуба из Ставрополя переходил дорогу недалеко от стадиона и попал под троллейбус.

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После матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2) погиб фанат гостей.

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